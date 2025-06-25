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警察勳章獎章加發退休金標準 張榮興：最近就會施行
內政部日前預告修正警察勳章獎章加發退休金標準，其中獎章加發退休金，全部提高1.5倍，其中，中山勳章一舉從8萬元提高到20萬元；令舀，破獲重大犯罪的1等獎章也從1萬2500元提高到5萬元，增加3倍。警政署長張榮興表示，最近就會施行。
立法院內政委員會今審查詐欺犯罪危害防制條例草案，邀請內政部長劉世芳、張榮興備詢。
內政部日前預告修正警察勳章獎章加發退休金標準，其中獎章加發退休金，全部提高1.5倍，中山勳章從8萬元提高到20萬元、中正勳章從7萬元提高到17.5萬元，至於警察獎章提高1至3倍，其中破獲重大犯罪的1等獎章從1萬2500元提高到5萬元，增加3倍，並溯自今年1月1日施行。
張榮興表示，為因應公務人員獎章有修正，警政署也會隨著修正法來做加發的相關規定，「最近我們就會做施行。」
警政署補充，目前法案預告修正「警察人員執行勤務遭受暴力或意外危害致身心障礙及領有勳章獎章加發退休金標準」，後續仍需完成法制作業程序後施行。
對於罷免國民黨立委羅明才領銜人吳柏瑋日前凌晨在臉書發文表示，多組人馬透過地方人脈找上他，甚至關心他的人身安全，希望他不要補件，他不得不發布「不自殺聲明」，以保證自己的安全。張表示，立場是嚴查嚴辦，對於罷團會加強維護、建立維繫管道，不允許恐嚇案件發生。
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