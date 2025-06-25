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「降薪救火」接掌台鐵 鄭光遠：沒有委屈、很樂意接受
原高鐵董事長鄭光遠本月16日正式接下台鐵公司董事長一職，立法院交委會今也邀請他赴立院備詢，說明台鐵的業務報告。鄭光遠在會議開始前接受媒體堵訪時表示，接下台鐵董事長「沒有委屈」、「很樂意接受」。
立院交委會今邀請交通部長、交通部鐵道局長、交通部觀光署長、台鐵董事長及高鐵董事長率所屬相關單位列席就「交通部觀光署、國營台灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告。
鄭光遠表示，台鐵的工作跟高鐵工作不一樣，但都是挑戰，都會全力以赴。面對外界認為台鐵內部管理問題多，需要好好整頓，鄭光遠說，橫向溝通很重要，運輸業最重要還是安全，會盡力把做安全、便捷、準點都做好。
鄭光遠更表示，接下台鐵董座「沒有委屈」、「很樂意接受」；對於史哲接棒他接下高鐵董事長職務，鄭光遠也說，「一棒接一棒，相信接棒的都會很棒，做得更好。」
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