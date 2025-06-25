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蔣萬安結束巴黎行今晨返台　下午就進市府上班

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台北市長蔣萬安出訪法國巴黎，今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安出訪法國巴黎，今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影

台北市長蔣萬安出訪法國巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」，他在峰會上分享輝達海外總部將落腳北士科，將打造為「淨零示範區」，具備低碳建築、風廊設計與永續基礎設施。結束巴黎行程，蔣萬安於今晨搭機返台，他在機場並未發表談話，會先返家梳洗後就會進市府上班。

蔣萬安19日晚間率團出訪法國，參加巴黎協議簽訂10周年所舉辦的全球城市峰會，抵達巴黎後即前往「麟洋配」於2024巴黎奧運奪金的場地Adidas Arena，該處也是未來台北市推動國際羽球館政策的重要借鏡。期間蔣萬安也前往巴黎旺夫（Vanves）二手市集，他認為這些舊物承載時光痕跡，可能歷經不同國家與世代，最終在市集重獲價值，成為藝術家與旅客眼中的寶藏。巴黎所展現的「惜物文化」正呼應「巴黎協定」十周年所強調的永續精神，期許未來台北能有更多舊物市集，讓市民透過物件重拾生活溫度與記憶。

巴黎時間23日，蔣萬安拜會法國參議院，由參議院外交暨國防委員會副主席Olivier Cadic、友台小組副主席Else Joseph與Brigitte Devésa、執秘Philippe Péjo接待，蔣萬安看到第五共和憲法原本等珍藏館藏，並旁聽參議院議場。副主席Joseph表示對台灣布袋戲交流印象深刻，期盼能邀請台灣布袋戲團來法演出，深化文化藝術交流。

台北市長蔣萬安（中）出訪法國巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」，今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安（中）出訪法國巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」，今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安今晨自巴黎搭機返台，並未受訪。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安今晨自巴黎搭機返台，並未受訪。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安今晨搭機返台，先返家梳洗後就會進市府上班。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安今晨搭機返台，先返家梳洗後就會進市府上班。記者黃仲明／攝影

蔣萬安 法國 巴黎奧運

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