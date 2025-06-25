華航贈SIM卡遭疑規避實名制 立委、NCC都關注

華航近期推出「香港飛台灣、美國、加拿大贈送SIM卡」活動，卻被民眾檢舉可能使用的是無須實名制的境外「黑莓卡」，擔憂被詐團濫用。據了解，華航所贈的卡片5日5GB流量，並可充值，與國內電信業者觀光卡規格不同，領取時也僅需出示登機證與通知信，未進行雙證件驗證，被質疑有規避國內防詐管理機制之虞。

國民黨立委黃健豪表示，已與NCC、華航確認，該活動是華航外站分公司所舉辦，贈送的SIM卡並非國內業者所提供，不受NCC的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引（KYC指引）」雙證件規範，而是回歸香港當地政府規定處理即可。

黃健豪說明，之前由於黑莓卡遭詐騙集團濫用，經他質詢揭露後，NCC已要求國內電信業者只能與國際大型、可信任的電信商合作，一旦發生詐騙也能追查用戶資料，不再讓詐騙集團有機可趁。

據了解，華航活動辦法第5點原文寫為：「兌換的SIM卡必須與其所購買的航線相同。例︰若得獎者購買台灣航線機票，則該得獎者僅可兌換台灣SIM卡，如此類推。」其中「可兌換台灣SIM卡」，但實際應表達為「可兌換可在台灣使用的漫遊SIM卡」，文字描述確實有誤導空間，但本質上該卡仍屬境外合法漫遊卡，非國內通訊卡。

NCC法律事務處副處長謝佩穎表示，若華航所贈的SIM卡由境外電信業者提供，並不受國內「電信管理法」與KYC指引約束。目前尚未根據「詐欺危害防制條例」第20條公告任，何特定國外電信業者為高風險電信服務提供者，因此法規上並不違法，但該狀況NCC有注意到。

另有民眾質疑，電商平台如KlooK、KKday、蝦皮等大量銷售不用實名制的實體卡或esim，讓部分不肖業者或詐騙集團利用漫遊卡「做壞事」，認為政府應要求電商平台下架不合規的漫遊卡。

謝佩穎表示，民眾透過電商平台購買的漫遊卡，只能在國外使用，並不是用台灣三大電信提供的服務，因此NCC無法規範到境外，也就是說，民眾若開通esim卡，就必須符合當地國的電信規範。

謝佩穎指出，不過如果NCC發現有異狀，除了會向電信業者確認，也會再和165資料庫確認，確認某碼段確實有問題，NCC就會依照「詐欺危害防制條例」判斷並作公告表示，某碼段可能是境外高風險電信事業提供的服務。

第一線業者表示，現在政府針對入境台灣的卡片確實是無法可管，也不知道該怎麼辦，詐團就是利用這個漏洞使用國外漫遊卡在台灣打電話，因此NCC僅能回覆有注意到該狀況。他表示，雖然目前無法可管，但NCC過往也召開過公聽會，並敦請業者自律配合打詐，只是沒有成效，如果政府能在這方面加強力度，對打詐才有真正幫助。