罷免陳乃瑜提議涉造假 立委羅明才助理遭聲押禁見

台北地檢署接獲告發，指新北市議員陳乃瑜罷免提議書造假，經向中選會函調資料筆跡鑑定，確認有提議人死亡遭冒名，昨指揮調查局搜索立委羅明才新店服務處共7處地點，約談服務處主任繆維蕙等9人到案，台北地檢署複訊後，認為羅明才助理劉時郡說詞避重就輕，且有串滅證之虞，當庭逮捕依違反個資法等罪聲押禁見。

同案約談包括陳乃瑜罷免案領銜人曾濬、備補領銜人蕭賜聰、羅明才服務處助理林姿伶、陳穩圓、新店區中正里長辜鳳琴、張北里長鄭富濃、福民里長盧浩賢，目前尚在偵訊。

國民黨針對新店市議員陳乃瑜發起「除瑜回收」罷免案，並於4月通過第一階段審查，儘管罷免行動已在5月宣布停止，曾濬也透過臉書表示，雖然罷免陳乃瑜有其正當性，但考量大罷免啟動以來，「新店彷彿籠罩在對立、仇視與分裂的氛圍中」，因此在罷免團隊表決下，決定停止罷免陳乃瑜。

不過，北檢今年3月接獲告發，指罷免陳乃瑜提議書造假，平均37人就會有1人有問題，「死亡率」是2.7％。檢方向中選會、新北市選委會函調罷免案資料，分析筆跡鑑定，發現確有提議人已死亡，抑或是戶籍不正確等情形，至少上百件資料是偽造。