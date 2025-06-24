鄭文燦案遭爆證據造假 桃檢嚴正駁斥

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內涉華亞科技園區開發弊案，遭桃檢依貪汙罪起訴。鏡週刊昨報導，關鍵會議錄音檔譯文疑為檢察官陳嘉義偽造。桃園地檢署昨嚴正駁斥，強調檢察官所為勘驗均符合程序，有相關意見建議在法院審判程序中具體主張。

桃園地院合議庭於上月廿二日，首度勘驗九年前官商討論華亞科開發案的會議錄音檔，該錄音檔由陳嘉義交代檢事官製作逐字稿譯文，被檢察官列為起訴鄭文燦的重要證據之一。

鄭文燦委任律師錢建榮上周開庭時質疑，偵查勘驗筆錄有明顯缺漏，依起訴書所指二○一六年十二月十三日會議僅有廖家父子與鄭文燦參與，但經勘驗後，發現有其他市府官員參與，直言檢方刻意隱匿與會者，聲請全部勘驗釐清真相，從而證明鄭文燦與廖姓父子間不存在任何對價性合意。

陳嘉義當庭回應，本案起訴「全然依憑客觀事證」，任何具有基本智能者閱覽卷證後，即能明瞭案情核心，駁斥選擇性呈現證據，所有所呈資料皆與案情「有直接且重要關聯性」，並非刻意隱匿其他不利證據；若有資料沒提出，僅因那些內容與案情無關，基於「沒重要關聯就沒調查必要」的訴訟效率原則，無須浪費司法資源與人力。

鏡週刊昨報導，勘驗錄音檔的過程中，發現當時為鄭文燦率領市府一級主管，與廖氏父子討論開發案，但譯文未記錄其他官員發言內容，僅有鄭文燦與廖氏父子三人對話，陳嘉義勘驗逐字稿譯文後，親筆寫下「經勘驗無誤」等字，質疑涉有偽造公文書之嫌，並塑造「三人密會」偽證。

桃園地檢署昨嚴正駁斥，指該次會議並非正式機關會議，而是鄭文燦、廖俊松與其他人士私下商談土地變更開發事宜，錄音內容是在場人士錄音後留存檔案，經檢方扣押後，由檢事官摘要製成文字稿。

檢方表示，因待證事實是欲證明鄭與廖有就土地變更事宜討論，因此就商談內容摘要記載，檢方勘驗均符程序，並無勘驗不實。陳嘉義昨未針對爆料回應。