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涉洩密全台最大假出金集團首腦 律師50萬元交保

廉政會要求7／30說明 林岱樺：全力配合、堅定捍衛名譽

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺深夜發聲明，強調將全力配合廉政會調查。圖／林岱樺服務處提供
立委林岱樺深夜發聲明，強調將全力配合廉政會調查。圖／林岱樺服務處提供

立委林岱樺涉詐領助理費等案，昨遭高雄地檢署起訴，民進黨廉政會今晚開會討論，將邀請林岱樺7月30日到場說明。林岱樺表示，感謝廉政會給機會說明，將全力配合，也相信真相終將水落石出。她會堅定捍衛名譽，持續服務熱愛的高雄鄉親。

廉政會主委邱駿彥會後表示，明天會和林岱樺連絡，邀請到廉政會說明，作出處分前，一定要建立程序正義，給當事人辯白機會。

林岱樺深夜發聲明表示，她從政以來，一直秉持良知、堅持清白廉政，「過去在偵查過程中，岱樺努力證明自己的清白，未來我也會與我的律師將相關證據提供給法院，為自己和團隊爭取公道」。

林岱樺說，她一直堅信，民主社會的基礎是公平健全的制度，感謝民進黨廉政會願意給她機會說明，將全力配合廉政會，也相信真相終將水落石出，「我會繼續堅定捍衛名譽，也會持續服務我所熱愛的高雄鄉親。」

落石 林岱樺 廉政

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