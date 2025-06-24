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涉洩密全台最大假出金集團首腦 律師50萬元交保

林岱樺涉詐助理費 民進黨廉政會要求7月30日到會說明

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會今天要求林岱樺7月30日到會說明；涉詐領助理費遭判刑的民進黨基隆市議員張顥瀚被停權1年；前監察院秘書長李俊俋涉公務車私用風波，廉政會決議「不予立案」。

林岱樺涉詐助理費昨天遭起訴，民進黨今天召開廉政會例會，臨時把林岱樺案加入討論議案。

民進黨廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，廉政會處分之前，一定要踐行程序正義、給當事人辯白機會，廉政會7月30日召開例會，將請林岱樺到會說明。

民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領助理費新台幣78萬餘元遭起訴。基隆地方法院5月間宣判，張顥瀚犯貪污治罪條例，判處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權4年，可上訴。

邱駿彥說，張顥瀚今天赴廉政委員會說明案情，張顥瀚犯後悔過態度良好，檢方偵查過程都非常合作，院方因此給予5年緩刑，不過，廉政條例規定一審判決有罪就必須予以處分，廉政會今天決議「停權1年」。

邱駿彥說明，張顥瀚是因貪污治罪條例被被判刑，「所以他大概再選的機會就不太大」；雖然此案詐領助理費金額只有78萬元，可以說是有史以來最少的一案，但畢竟是違反廉政條例，所以給予處分，也藉此呼籲民進黨從政黨員不要以為案子小就忽略，該怎麼做、不該怎麼做，希望從政黨員都能夠清楚了解。

民進黨廉政會今天也討論李俊俋涉公務車案，但決議「不予立案」。

邱駿彥說，廉政會委員認為此案相較其他違反廉政的行為，差異仍大，此外民進黨內規明訂，黨員若擔任司法人員、監察委員、考試委員及所屬機關政務職務期間必須暫時辦理註銷黨籍，用意是讓監委、試委行政中立、不受黨派約束，所以，即便是用公務車帶狗去美容，但在那個時候李俊俋不是黨員，既然不是黨員，廉政條例就沒有辦法出手。

民進黨台北市議員陳怡君等人涉詐領助理費及收賄案，已被起訴，士林地院認定仍有串供之虞等，裁定羈押禁見。邱駿彥表示，未來陳怡君若交保，廉政會將請她到會說明。

廉政會今天也討論前立委陳歐珀案，邱駿彥說，陳歐珀先前涉入imB案，但因檢方一直查不出犯罪證據，所以廉政會給予警告處分並行政簽結，但之後陳歐珀又爆出涉於立委任內收受不正利益護航業者，廉政會今天決議把陳歐珀案第二度立案調查。

民進黨 張顥瀚 廉政

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