柯文哲政治獻金案 端木正認作帳「沒看憑證」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、政治獻金案，昨傳喚涉政治獻金違法查帳的精華會計師事務所主持人端木正出庭。端木坦承製作報告前並未親眼看到收支憑證，稱是受木可公關公司女會計何璦廷指示登打，聲請傳喚何女作證。

檢方指控，端木正明知柯文哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有疑義，尚未完成查核，出具不實查核報告交付監察院，涉在監院要求退回補正時，擅自於支出項目登打「時樂公司」、「尼奧公司」、「木可公司」共九筆不實交易，他執業會計師廿三年，違背專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，建議量刑一年。

端木正今年三月出庭否認犯罪，昨出庭表示，他在總統、副總統擬參選人會計師政治獻金專戶查核告報告上出意見，有先抽查獻金收入、支出廿筆，至於登打九筆交易是依何璦廷指示，他承認登打時未看見憑證即作業；因相關資料非常多，他聽從何女指示登打，可能便宜行事，聲請傳喚何作證。

檢察官表示，今年三月柯辦發現帳目有誤找端木正討論，端木即應知收支有差額，卻沒按照會計師準則查核，仍出具查核報告，顯屬違法。

法官告訴檢察官，原本排訂半天庭期、預訂下周二勘驗同案被告台北市前副市長彭振聲的偵查光碟，由於鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊光碟，亦有柯文哲、柯辦前主任李文宗、威京集團主席沈慶京聲請勘驗，因此排在同日下午處理。