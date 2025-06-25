聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲政治獻金案 端木正認作帳「沒看憑證」

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲貪汙政治獻金案，昨傳喚涉政治獻金違法查帳的精華會計師事務所主持人端木正出庭。端木坦承製作報告前並未親眼看到收支憑證，稱是受木可公關公司女會計何璦廷指示登打，聲請傳喚何女作證。

檢方指控，端木正明知柯文哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有疑義，尚未完成查核，出具不實查核報告交付監察院，涉在監院要求退回補正時，擅自於支出項目登打「時樂公司」、「尼奧公司」、「木可公司」共九筆不實交易，他執業會計師廿三年，違背專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，建議量刑一年。

端木正今年三月出庭否認犯罪，昨出庭表示，他在總統、副總統擬參選人會計師政治獻金專戶查核告報告上出意見，有先抽查獻金收入、支出廿筆，至於登打九筆交易是依何璦廷指示，他承認登打時未看見憑證即作業；因相關資料非常多，他聽從何女指示登打，可能便宜行事，聲請傳喚何作證。

檢察官表示，今年三月柯辦發現帳目有誤找端木正討論，端木即應知收支有差額，卻沒按照會計師準則查核，仍出具查核報告，顯屬違法。

法官告訴檢察官，原本排訂半天庭期、預訂下周二勘驗同案被告台北市前副市長彭振聲的偵查光碟，由於鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊光碟，亦有柯文哲、柯辦前主任李文宗、威京集團主席沈慶京聲請勘驗，因此排在同日下午處理。

貪汙 端木正 柯文哲 政治獻金

延伸閱讀

監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

柯文哲政治獻金案 北院再傳端木正出庭

陳佩琪成立司法人權促進會 民眾黨：今柯文哲 明任何人

北檢辦黃國昌示範帶 陳佩琪嗆：鏡檢至今也沒被說違法

相關新聞

罷免陳乃瑜提議涉造假 立委羅明才助理遭聲押禁見

台北地檢署接獲告發，指新北市議員陳乃瑜罷免提議書造假，經向中選會函調資料筆跡鑑定，確認有提議人死亡遭冒名，昨指揮調查局搜...

柯文哲政治獻金案 端木正認作帳「沒看憑證」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪汙、政治獻金案，昨傳喚涉政治獻金違法查帳的精華會計師事務所主持人端木正出庭。端木坦...

鄭文燦案遭爆證據造假 桃檢嚴正駁斥

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內涉華亞科技園區開發弊案，遭桃檢依貪汙罪起訴。鏡週刊昨報導，關鍵會議錄音檔譯文疑為檢...

綠廉政會要求7/30說明助理費案 林岱樺：全力配合

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會今天要求林7月30日到會說明。林岱樺表示，感謝民進黨廉政會願意給她機會說明...

林岱樺涉詐助理費 民進黨廉政會要求7月30日到會說明

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會今天要求林岱樺7月30日到會說明；涉詐領助理費遭判刑的民進黨基隆市議員張顥...

林岱樺涉詐助理費 民進黨廉政會要求7月30日說明

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會今天要求林岱樺7月30日到會說明；涉詐領助理費遭判刑的民進黨基隆市議員張顥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。