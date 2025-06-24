中東動盪衝擊物價？卓榮泰籲安心：政府有準備、有應變

行政院長卓榮泰24日指出，面臨中東情勢升溫的衝擊，他已於上周行政院會要求「行政院穩定物價小組」舉行正式會議，並以穩定民生物價為最高原則，但台灣產業在國家政策方向指引、合作及支持下，所共同建構的經濟體系具有一定韌性，面對外部衝擊可展現調適能力。

卓榮泰指出，近期國際情勢變化為世界帶來挑戰，也牽動台灣發展。面對美國關稅貿易新秩序，台灣是全世界第一個提出產業支持方案的國家，其中包括民生支持1000億挹注台電，能讓電價及物價更平穩，及930億元對產業、安定就業等支持，協助中小企業及勞工應對調適。

他說，只是現在已2個多月過去了，期待立法院能與我們一起努力，盡速讓「強化安全韌性條例」審議通過。

卓榮泰接著提到，面對中東戰爭的新挑戰，行政院物價穩定小組及各部會，會以民生物價穩定為最高原則，持續關注整體情勢發展，必要時就會啟動各項穩定措施。

卓榮泰說，長期以來，台灣產業在國家政策方向指引、合作及支持下，所共同建構的經濟體系具有一定韌性，面對外部衝擊可展現調適能力。更重要的是，面對這些變化與挑戰，政府都有準備、有應變，請國人安心。