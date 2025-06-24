團結國家十講 賴總統：台灣第1季經濟成長率超過5%

賴清德總統日前宣布舉行一系列「團結國家十講」活動，24日晚間於桃園進行「第二講：團結」。他表示，經濟發展也是團結力量大，台灣經濟成長率4.59％，今年第1季經濟成長率超過5%，即便受到國際地緣政治衝擊，台灣總體經濟仍然表現出色。

針對演講主題「團結」在經濟發展的部分，賴總統指出，台灣IC設計封測占全球第2名，封裝測試全球第1，占53％；晶圓代工，供應全球半導體製程，7奈米以下74%，3奈米以下90%以上；筆記型電腦，全球筆電超過七成來自台灣，超過五成個人電腦來自台灣；生成式AI，台灣AI伺服器占全球市場九成，一般伺服器83%。

賴總統表示，高階自行車台灣廠商製造占全球55%，台灣扣件產業，螺絲、螺帽、鉚釘外銷比例超過90%，是全球第三大扣件出口國；手工具機、起子、板手、鉅子、釘槍，全球第三大手工具機出口國；大型遊艇台灣訂單名列全球第五；薩克斯風占全球兩成。台灣很厲害，經濟發展也是團結力量大。

賴總統提到，我國雖然人口數排名很後面，但是世界第21大經濟體；民主指數全球第12名、亞洲排名第1，世界競爭力指數第6，去年第8，進步兩名；自由度評比台灣得到94分，其中宗教自由100分，世界新聞自由指數亞洲第1，各國安全指數世界第4，亞洲第1，人類自由指數亞洲第1，經濟自由度全球第4。這是台灣不分地域、百工百業共同努力的成果。

賴總統說，成功防疫也是團結力量大。COVID-19是百年來國際最重要疫情、百年大疫。美國因為疫情，死亡人數比美國參加第一次世界大戰、第二次世界大戰，韓戰、越戰各種戰爭加起來的人數還要多，可以知道這個百年大疫對全球帶來多大危險。但是台灣防疫贏得國際社會的肯定，醫護人員站在第一線，不畏艱難、也不怕危險，政府跟民間團結合作。

賴總統指出，防疫成功展現台灣的韌性，經濟因此逆勢成長。很多國家因為這場疫情，經濟大幅衰退到現在都還沒有恢復，台灣沒有受到影響反而逆勢成長，台灣還跟世界分享防疫物資、防疫經驗，讓國際社會清楚了解到台灣真的是國際社會一股良善的力量。

賴總統說，大家都知道他是統一獅球迷，陳傑憲是台灣隊隊長，為國爭光更是需要團結力量大。每一場球賽，特別是關鍵球賽，不管先發、中繼或是後援，只要一個失投，冠軍就沒有了。不管是內野、外野，只有一個漏接失誤，冠軍就沒有了。只要一個打擊，沒有適時擊出安打，冠軍也沒有了，這是團結力量大才有這樣光榮的成績，也為台灣英雄熱烈掌聲。

賴總統表示，舉這麼多例子，就是要讓大家理解團結力量大重要性，特別是人民越團結，台灣越強大，反併吞的時候更有力量，更需要一個團結的台灣。