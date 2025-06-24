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常遭陸大規模網攻 駐瑞典代表：台灣願為抵禦威權做貢獻

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
駐瑞典代表谷瑞生（右）。圖片來源／駐瑞典台北代表團
駐瑞典代表谷瑞生（右）。圖片來源／駐瑞典台北代表團

我駐瑞典代表谷瑞生23日投書瑞典報社新佛蘭日報（Nya Wermlands-Tidningen），以抵禦中國對台灣的網路攻擊為例，凸顯台灣願為抵禦威權政權網路攻擊做出貢獻。

谷瑞生表示，中國正與俄羅斯及伊朗合作，試圖破壞並重塑以規則為基礎的世界秩序；瑞典國安局（SÄPO）在2024/2025年度評估報告提到，「主要是俄羅斯、中國及伊朗利用安全敏感機構在資訊安全、人員安全及實體安全方面的漏洞」。

谷瑞生指出，中國基於長期規畫採取行動，以支持其全球野心，並使用合法及非法手段來實現這些目標；中國安全及情報活動目的旨在蒐集信息、影響各國、獲取技術及專業知識，並控制中國異議人士。

谷瑞生表示，中國不僅加強對台灣軍事壓力，亦對台灣發動大規模網路攻擊。中國對台灣的駭客活動比對其他地方更加肆無忌憚。正如我國國家安全局於本年1月所指出，2024年針對台灣政府部門的網路攻擊次數比前一年增加一倍，平均每日達240萬次，其中大部分由中國的網路部隊發起；這些網攻「旨在破壞關鍵基礎設施系統，例如高速公路及港口，並擾亂台灣的運輸及物流系統」。

谷瑞生表示，台灣必須尊重並遵守國際法、聯合國規範及原則，讓台灣跟隨歐盟作法，呼籲所有理念相近國家團結一致，共同反制來自威權政權的惡意網路攻擊。

駭客 網路攻擊 瑞典 國安局

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