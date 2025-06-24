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卓揆：因應中東情勢 已研擬若干調適與措施

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。報系資料照／記者邱德祥攝影
行政院長卓榮泰。報系資料照／記者邱德祥攝影

行政院長卓榮泰24日指出，因應近來中東情勢升溫帶來的第二波衝擊，他已於上周行政院會要求「行政院穩定物價小組」召開正式會議，密切關注國際原油、天然氣及國內大宗物資價格波動，並以穩定民生物價為最高原則，研擬若干調適及預備措施，顯見政府對於國際局勢已做足準備。

卓榮泰今日出席「中華民國全國中小企業總會第15屆第4次會員大會暨第17屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」時提到表示，台北科技大學管理學院長范書愷長期深耕產學合作，並推動技術移轉，以學術能量驅動中小企業轉型與升級，成功協助逾200家中小企業數位轉型，導入智慧化生產，在「技術移轉」、「人才培育」及「政策參與」三方面，對中小企業貢獻卓著。其次，台灣中小企業聯合輔導基金會董事長徐定禎，曾擔任苗栗縣地政士公會理事長、頭份市市長，地方經驗豐富，不僅從金融支持方面推動地方創生，以及青年創業政策，更將地方經驗轉換成全國政策，將「財務診斷」、「融資輔導」及「振興發展計畫」發展成綠色金融，是產業界最值得信賴的夥伴。

卓榮泰進一步表示，台灣證券交易所總經理李愛玲在證券市場深耕多年，從「證券櫃臺買賣中心」到「臺灣證券交易所」，都有她努力的足跡，並協助上千家中小企業順利掛牌，從創櫃板、興櫃板，一直到創新板，持續升級金融支持在資本市場的服務，引領建置ESG（環境保護、社會責任及公司治理）數位平臺，對綠色金融及永續發展貢獻甚深。而第四位得獎人立法委員，賴瑞隆長期關心中小企業發展，展現高度行動力，過去擔任高雄市海洋局長期間，曾引進黃色小鴨，帶動南臺灣經濟活力，因此有「黃色小鴨的把拔」稱號；賴委員也積極推動《中小企業發展條例》部分條文修正，以及提高「中小企業信用保證基金」額度，為地方爭取許多權益。

卓榮泰說，最後一位得獎人為《今周刊》總編輯許秀惠，《今周刊》透過「中小企業隱形冠軍」、「臺灣企業永續評比」、「地方創生」等專題報導，結合社會關懷，運用媒體正向的力量，讓有潛力但資源有限的中小企業能與社會接觸，增進大家對該企業的了解，也讓國人有機會學習成功的故事，一同往更好的方向邁進。

卓榮泰表示，根據2025年「IMD世界競爭力評比」，臺灣排名第6，較202）年進步2名；此外，美國智庫傳統基金會公布的「2025年經濟自由度指數」，臺灣連續3年名列全球第4，在亞太地區更高居第2名。這些令人振奮的成績，除來自高科技領域的貢獻外，亦歸功於全國超過167萬家，占全體企業98%以上，且擁有逾900萬名從業人員、銷售金額突破28兆元的中小企業。卓院長強調，臺灣不僅有成績亮麗的高科技產業，還有更多隱形冠軍企業，而政府也透過國家政策、金融支持、租稅優惠、創新產業支持等方式，建構臺灣整體經濟韌性。

談及國際局勢，卓榮泰指出，美國於臺灣時間4月3日清晨宣布對等關稅政策，政府在48小時內，率全球之先，提出880億元的產業支持方案，隨後加碼至930億元，以協助國內產業因應美國關稅新秩序的衝擊，而該支持方案大部分是針對中小企業的支持，同時也包括穩定台電財務健全的1,000億元。此外，賴清德總統與他也舉行超過20場產業傾聽之旅，與螺絲、扣件、手工具、工具機、汽車零組件、農業、遊艇製造業等業者座談，傾聽業界需求，並由部會據此調整相關支持方案內容，包括金融支持、租稅優惠等，期盼立法院能儘速通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，行政院後續也會編足相關特別預算。

此外，卓榮泰表示，因應近來中東情勢升溫帶來的第二波衝擊，他已於上周（6月19日）行政院會要求「行政院穩定物價小組」召開正式會議，密切關注國際原油、天然氣及國內大宗物資價格波動，並以穩定民生物價為最高原則，研擬若干調適及預備措施，顯見政府對於國際局勢已做足準備。

卓榮泰

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