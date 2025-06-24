【重磅快評】戰清白或戰到底 林岱樺能成女版鍾東錦？

民進黨立委林岱樺昨天因涉嫌詐領助理費案遭起訴，立委邱議瑩明天將成立「高雄贏競選辦公室」，民進黨高雄市長初選戰火提前點燃。林岱樺昨天發表聲明，強調會撐過這場風雨，也會用行動證明她是一個清白的人；苗栗縣長鍾東錦脫黨當選、高雄縣前縣長楊秋興當年卻脫黨落選，地方高度觀望，林岱樺究竟會戰清白或戰到底？

林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，檢調查出不法金額近1500萬元，用於家族會計事務所或其他私人用途，昨依利用職務機會詐取財物等罪起訴林岱樺等9人；通法寺住持釋煌智涉嫌將信徒捐款幫助林岱樺選舉，依公益侵占等罪起訴，司法起訴已重傷林岱樺聲望。

林岱樺今年2月被檢調約談前，她曾對著媒體鏡頭舉牌高喊「政治干預司法、司法干預初選」，這一幕令人印象深刻，還一度惹怒賴清德總統，民進黨也出面駁斥。林岱樺隨即發表道歉聲明，表示她是對於惡意流言發出不平之鳴，並非指控任何民進黨人員，也非指控恪守職責的司法人員，若這席話造成任何人困擾，「我表達歉意」。林岱樺第一時間就低頭放軟，長年茹素的她還特地北上參加賴總統的「烤肉趴」，政壇解讀林岱樺向賴清德輸誠、臣服，為參選明年高雄市長埋下伏筆。

2022年縣市長大選，遭國民黨開除黨籍的鍾東錦最後以無黨籍當選苗栗縣長，在藍營鐵票區殺出重圍。林岱樺是7連霸立委，基層實力雄厚，更是目前民進黨高雄市長參選人中民調聲望最高者；事實上，林岱樺2009年就曾在民進黨高雄縣長初選勝出，結果因高雄縣市合併而錯過至今。高雄是深綠鐵票區，網路熱議，林岱樺能否成為「第二位鍾東錦」？

不過，民進黨的政治文化，向來沒有分裂參選的本錢。楊秋興當年硬要跟時任高雄市長陳菊拚輸贏，「小巨人」在初選不敵「花媽」，楊秋興仍執意脫黨參選，結果民進黨支持者對「背骨者」刀刀見骨、毫不留情，慘敗的楊秋興最後由綠轉藍，從此被綠營逐出家門。林岱樺曾長年追隨楊秋興，比任何人都清楚他的遭遇。

林岱樺被起訴後，除了司法考驗，民進黨廉政會已立案調查，如果處分是停權或除名，勢必影響她的黨內參選之路。政壇流行一句順口溜：「當選過關、落選被關」；林岱樺如今可能面臨「不選過關、初選被關」，戰清白或戰到底，這是一道兩難抉擇。