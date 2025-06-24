行政院核定 前墨國代表接任領務局長、另2人調升
外交人事異動，前駐墨西哥代表鄭正勇接任外交部領事事務局局長，歐洲司副司長林主恩調升駐亞特蘭大辦事處長，國經司副司長林美呈調升駐西雅圖辦事處處長。
原領務局長何震寰去年12月調任駐希臘代表，領務局長一職懸缺多時。行政院日前核定，由前駐墨西哥代表鄭正勇接任。
鄭正勇出身職業文官系統，對中南美洲事務熟悉，擁有淡江大學西班牙語學士以及阿根廷薩爾瓦多大學企管碩士學歷，1993年國際新聞人員特種考試及格，進入行政院新聞局任編輯一職，之後曾派駐巴拿馬、秘魯、智利、厄瓜多、薩爾瓦多等地，今年回部辦事前任墨西哥辦事處代表。
此外，行政院日前也核定，國經司副司長林美呈調升駐西雅圖辦事處處長，以及歐洲司副司長林主恩調升駐亞特蘭大辦事處處長。
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