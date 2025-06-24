行政院核定 前墨國代表接任領務局長、另2人調升

中選會日前公布有24席國民黨立委罷免成案，將在7月26日舉行投票。對於罷免投票能否成功，由於關係到民進黨能否成為立院最大黨，甚至重掌過半席次，立院民進黨內也有不少「賭盤」，猜測藍委可能被罷免成功幾席，但無論是樂觀認為有把握能罷免10席左右的，還是保守認為可能只能罷掉3、4席的人，名單內總是有台北市選出的徐巧芯與李彥秀，與國民黨自行評估認為新北市葉元之、桃園市涂權吉及台東縣黃建賓最危險，頗為不同。...

2025-06-24 16:52