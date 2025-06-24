美眾院通過不歧視法案 外交部：有助反制大陸對台壓力
美國聯邦眾議院通過「不歧視台灣法案」，力挺台灣加入國際貨幣基金。外交部發言人蕭光偉今天表示，此法案對挺台擴大國際參與及反制大陸施壓台灣都具有正面意義，將密切注意後續發展。
美國聯邦眾議院23日口頭無異議通過「不歧視台灣法案」，指示美國運用話語權及表決權大力（vigorously）支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。
外交部發言人蕭光偉今天於例行記者會表示，感謝美國聯邦眾議院無異議通過此項法案，不僅充分展現美國國會跨黨派議員對台灣參與國際組織、拓展國際空間的堅定支持，進一步凸顯強化台灣經濟韌性與全球夥伴關係的重要性。
蕭光偉說，此項法案對支持台灣擴大國際參與及反制大陸施壓台灣都具有正面意義，將密切注意此一法案後續發展，也會與美方國會友人與行政部門密切協調聯繫，不斷增進累積台灣國際參與的正向動能。
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