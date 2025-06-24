美眾院通過不歧視法案 外交部：有助反制大陸對台壓力

繼沈伯洋的父親被起底從中國大陸買貨、賣到厄瓜多後，民進黨另一位不分區立委郭昱晴也被揭露其丈夫過去曾在中國大陸擔任某公司的「大中華區總經理」，甚至開公司擔任董事，因而遭致「賺紅錢」的質疑。不過，一如沈伯洋辯稱自己父親「賺的是美金不是人民幣」，郭昱晴也說自己丈夫「領的是台灣總公司薪水」，否認「賺紅錢」說法。

2025-06-24 14:30