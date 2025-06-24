快訊

林柏宏因父債與家族撕破臉 叔伯怒控「忘恩負義」…經紀人回應了

名醫林芳郁失智震撼各界 發病徵兆、預防方式、社會資源一次看

同心35號教召令發布 部隊因應編現不足將演練缺員補實

遭質疑與崇越高層見面涉利益衝突 郭智輝：非事實別亂傳

中央社／ 台北24日電
經濟部長郭智輝。報系資料照／記者許正宏攝影
經濟部長郭智輝。報系資料照／記者許正宏攝影

國民黨台北市議員張斯綱質疑經濟部郭智輝與崇越高層見面，可能涉及利益衝突問題。郭智輝今天回應，這是私人交情，崇越副董事長賴杉桂曾在經濟部服務，因此他接任經濟部部長之後，向賴杉桂請教經濟部的事宜，外界質疑利益衝突一事，「不是事實，不要隨便亂傳」。

張斯綱昨天在臉書發文表示，郭智輝近期與賴杉桂在崇越集團旗下餐廳密會，是否有利益衝突問題。

郭智輝今天出席「中華民國全國中小企業總會第15屆第4次會員大會暨第17屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」，他會前受訪表示，這是私人交情，是與以前的同事吃飯。

郭智輝強調，賴杉桂過去擔任經濟部中小企業處處長，非常了解經濟部，他是向賴杉桂請教經濟部事宜，「就這麼簡單」。

他強調，「考慮太多代表想得太多，不是事實，不要隨便亂傳。」

媒體追問中東情勢升溫，是否造成原油價格上漲。郭智輝回應，目前中東局勢略有緩和，請外界了解，油價應該不會上漲。

郭智輝 經濟部 張斯綱

延伸閱讀

郭智輝喊話：台美關稅不會比日韓差！網冷回「美國一降息 台幣升爆」

經長：關稅談判不會比日韓差 有信心爭取不歧視待遇

荷姆茲海峽危機…經部穩物價 中油吸收差額

立委關心海峽封鎖 經長：會從美澳購氣

相關新聞

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

新北地檢署偵辦新北市綠委罷免案涉偽冒連署，經二波約談及搜索國民黨新北市黨部，今依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨...

林岱樺遭起訴 南市國民黨團諷刺：真是同黨不同命

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案遭起訴，台南市議會國民黨團今開記者會，高舉標語直問總統賴清德，「林岱樺被起訴了，林宜瑾呢...

郭昱晴丈夫被爆賺紅錢 黃國昌：請用同樣標準要求自己

民進黨立委郭昱晴先前公審路人直播惹議，近日再度遭到爆料「丈夫在中國大陸賺紅錢」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，當初用...

遭質疑與崇越高層見面涉利益衝突 郭智輝：非事實別亂傳

國民黨台北市議員張斯綱質疑經濟部長郭智輝與崇越高層見面，可能涉及利益衝突問題。郭智輝今天回應，這是私人交情，崇越副董事長...

派系正確就沒事？黃國昌諷「利用司法追殺政敵」：新潮流很夠力

桃園市前市長鄭文燦涉貪案，傳出檢察官陳嘉義偽造證據，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民進黨立委林岱樺被起訴，同黨立委...

別人交流是統戰卻否認賺紅錢 沈伯洋、郭昱晴的神邏輯

繼沈伯洋的父親被起底從中國大陸買貨、賣到厄瓜多後，民進黨另一位不分區立委郭昱晴也被揭露其丈夫過去曾在中國大陸擔任某公司的「大中華區總經理」，甚至開公司擔任董事，因而遭致「賺紅錢」的質疑。不過，一如沈伯洋辯稱自己父親「賺的是美金不是人民幣」，郭昱晴也說自己丈夫「領的是台灣總公司薪水」，否認「賺紅錢」說法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。