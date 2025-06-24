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派系正確就沒事？黃國昌諷「利用司法追殺政敵」：新潮流很夠力

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
桃園市前市長鄭文燦（中）被控桃園市長任內涉入華亞科技園區開發弊案，遭桃檢依貪汙罪起訴、具體求刑12年。聯合報系資料照
桃園市前市長鄭文燦（中）被控桃園市長任內涉入華亞科技園區開發弊案，遭桃檢依貪汙罪起訴、具體求刑12年。聯合報系資料照

桃園市前市長鄭文燦涉貪案，傳出檢察官陳嘉義偽造證據，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民進黨立委林岱樺被起訴，同黨立委林宜瑾至今卻沒事，黨內派系新潮流真的很夠力，所謂黨、檢、媒三位一體，利用司法追殺政治敵人，台灣人民已經看得很清楚。

鏡週刊報導，鄭文燦涉嫌華亞科技園區開發弊案，桃園地方法院近日勘驗被列為起訴關鍵證據的會議音檔，疑似發現檢察官陳嘉義偽造勘驗證據。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，這些東西從何而來，可能要去問鏡週刊，「出來幫鄭文燦喊冤，我其實也不意外」，同時也點名法務部長鄭銘謙，是否應該要出來講兩句話嚴辦，民進黨上下黨檢媒三位一體，利用司法追殺政治敵人，藉此幫新潮流系統人馬洗地，台灣人民已經看得越來越清楚。

黃國昌也說，林岱樺昨天遭到起訴，林宜瑾案至今卻還在沉睡，重點在於派系正確，新潮流真的很夠力，況且林宜瑾還曾經擔任「賴清德服務處主任」，這就是所謂的黨檢媒三位一體、民進黨政府玩弄司法，如果再繼續這樣搞下去，民主法治只會越來越沈淪。

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