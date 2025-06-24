快訊

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

伊朗「象徵性報復」：再度轟炸以色列壓線收場

買洗碗機事後加收1200元差價挨轟 老闆道歉「全額免費」再做1事被大讚

聽新聞
0:00 / 0:00

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北地檢署偵辦綠委罷免案偽冒連署，今依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等共31人。圖／聯合報系資料照片
新北地檢署偵辦綠委罷免案偽冒連署，今依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等共31人。圖／聯合報系資料照片

新北地檢署偵辦新北市綠委罷免案涉偽冒連署，經二波約談及搜索國民黨新北市黨部，今依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀和林建鎰、新北市青工會總幹事王昱人、及立委蘇巧慧罷免案領銜人兼青工會鶯歌會長譚鎮耀及各區黨部執行長、聯誼會長等共31人。

檢方這次起訴範圍為立委張宏陸、李坤城、蘇巧慧罷免案中涉嫌偽冒連署者，全案經查共偽冒2566份連署，另有僅負責抄寫的19位志工或民眾獲緩起訴、11名領銜人、備補領銜人或志工不起訴；立委吳琪銘罷免案領銜人則另案偵辦中。

起訴指出，涉案人士中，主要手法以身為身為市黨部書記長的李女，找來各區執行長協助抄寫黨員名冊，部分執行長回頭再找地區聯誼會或志工幫忙抄寫、偽冒罷免第一階段的提議人連署。

檢調今年4月15日發動第一波30路大搜索，約談朱女、三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子、國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、三重區黨部志工應大華及多名地方黨工、志工，和綠委蘇巧慧、張宏陸、李坤城、吳琪銘罷免案領銜人、備補領銜人等罷團成員。

後來經檢調勾稽、比對涉案人士供詞及數位還原等跡證後，發現疑似在黨員名冊外流及偽冒連署的過程中，身為市黨部一級幹部的陳女具有關鍵角色，又在4月28日執行第二波搜索並約談陳貞容，同時二度約談朱、羅、蔡等人。

蘇巧慧 罷免

延伸閱讀

影／罷免立委李坤城團隊不送件 宋建樑：已盡力

藍營罷免李坤城「突襲送件」 中選會轉送新北選委會

罷免李坤城二階送不送件？ 地方分析罷團有2劇本

民進黨新北串聯大罷免 蘇巧慧：從民團後盾轉並肩同行

相關新聞

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

新北地檢署偵辦新北市綠委罷免案涉偽冒連署，經二波約談及搜索國民黨新北市黨部，今依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨...

林岱樺遭起訴 南市國民黨團諷刺：真是同黨不同命

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案遭起訴，台南市議會國民黨團今開記者會，高舉標語直問總統賴清德，「林岱樺被起訴了，林宜瑾呢...

郭昱晴丈夫被爆賺紅錢 黃國昌：請用同樣標準要求自己

民進黨立委郭昱晴先前公審路人直播惹議，近日再度遭到爆料「丈夫在中國大陸賺紅錢」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，當初用...

被沈伯洋提告 傅崐萁嗆沈：到法院講清楚賺多少紅錢

民進黨立委沈伯洋近期牽涉數起爭議，包括其父沈土城於中國大陸做生意，和其創立的黑熊學院販售價格為1380元的避難包卻被批成...

旅宿業低薪未改善 若轉彎開放移工勞動部恐「昨是今非」

2024年吵過一輪的旅宿業開放移工，傳出今年下半年有機會開放。儘管勞動部尚未鬆口，交通部觀光署卻迫不及待宣稱已與勞動部「達成共識」，嗅到兩部會不同調氛圍。如果交通部稱兩部會已有共識屬實，而且下半年就宣布方案，將是國內移工政策重大轉折，意味政府正式開放服務業引進移工，茲事體大。過往各界不斷質疑的，此舉可能影響本國籍勞工就業及低薪，甚至出現服務業移工「破窗效應」等疑慮，勞動部都將面臨昨是今非檢驗。

跟騷受害者仍在恐懼中　范雲提4訴求：應納緊急保護令

「跟蹤騷擾防制法」上路3年，民進黨立委范雲今（24）日偕受害者及婦女團體提出4大改革訴求，包括跟騷須比照家暴有緊急保護令...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。