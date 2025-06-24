林岱樺遭起訴 南市國民黨團諷刺：真是同黨不同命

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案遭起訴，台南市議會國民黨團今開記者會，高舉標語直問總統賴清德，「林岱樺被起訴了，林宜瑾呢？」國民黨團更諷刺，林宜瑾涉助理費貪汙案仍在偵查中，卻擔任同黨立委林俊憲的市長參選團隊總幹事，「真是同黨不同命！」民進黨團則回應，呼籲國民黨不要「有嘴說別人，沒嘴說自己」。

國民黨團書記長林燕祝表示，林岱樺涉及貪汙助理費1400多萬元，今年2月遭雄檢搜索，期間林岱樺高喊清白，短短4個月，昨天就遭雄檢起訴，一模一樣的貪汙助理費案，主角換成賴清德總統嫡系弟子林宜瑾，去年8月遭檢調搜索後100萬交保，全案至今過了10個月，還沒進度。

國民黨團也痛批，林宜瑾涉貪後，居然還能擔任立委林俊憲參選市長團隊總幹事，民進黨不是一直說自己是「清廉勤政愛鄉土」的政黨，現在是要大聲告訴鄉親，選對邊就可沒事？政治人物在台南接受性招待，都是合法？這是創造台灣奇蹟嗎？

國民黨團嘲諷，賴系子弟兵不是涉貪，就是涉婚外情，但陳宗彥一審判無罪；谷暮哈就涉貪褫奪公權5年，先轉入民進黨台南市黨部，現更進入民進黨中央；林宜瑾涉貪卻擔任林俊憲競選總部總幹事，用一個貪汙嫌疑人當總幹事，有想過鄉親的觀感嗎？

國民黨團更點出，倘若不是賴系子弟兵，全都下場悽慘，成為司法鬥爭的對象，從林岱樺、郭信良、鄭文燦到仍被續押的陳怡君，都是血淋淋的例子，難道在總統賴清德執政下，司法成為剷除「非賴族群」的工具，「信賴」就沒事？

對此，民進黨團表示，請國民黨不要干擾司法偵辦案件，尤其是偵查中個案的評論，只會顯得國民黨想用政治介入司法案件；總統賴清德自上任以來，秉持毋枉毋縱精神，對於司法案件不分黨派的偵辦都給予高度支持，從不評論個案，這才是尊重檢調真正的偵辦專業。

民進黨團總召周嘉韋也說，看到國民黨干擾司法的嘴臉，實在覺得可悲，國民黨在台南發動的違法死亡連署，檢調正在偵辦中，謝龍介身為市黨部主委竟把責任全部推給基層黨工與青年志工承擔，令人搖頭。

此外，國民黨市議員王家貞曾經有偽造文書前科，導致代表國民黨參選立委的資格審查無法通過，如今，竟還敢站出來指責他人，民進黨團也呼籲，拜託國民黨不要「有嘴說別人，沒嘴說自己」。