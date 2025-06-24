駁盧秀燕「個人史觀」說 綠反問爭取元首或自甘特首

總統賴清德22日在演說表示，中華人民共和國從未統治過台灣，台中市長盧秀燕質疑賴總統在講個人史觀，沒有對焦世界重大議題。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天問盧秀燕，若要問鼎大位，「爭取的是中華民國的國家元首，還是自甘成為特區的特首？」

賴總統22日起啟動「團結國家十講」系列演說，他在演講中提到，中國所聲稱「台灣自古是中國不可分割一部分」是錯誤的，台灣當然是一個國家，而且中華人民共和國從沒統治過任何一天。盧秀燕昨天表示，「總統有時間開講，講的卻是他個人的史觀」，似乎沒有對焦國人期待的世界重大議題，「希望總統能夠update（更新）。」

吳思瑤上午在立法院議場前舉行輿情回應記者會，對於盧秀燕「個人史觀」說法提出質疑。

吳思瑤說，非常好奇盧秀燕的個人史觀是什麼，「難道盧秀燕認為中華人民共和國統治過台灣嗎？」「難道中華人民共和國治權及於台灣嗎？」

吳思瑤表示，盧秀燕未來可望爭取問鼎更大的職務，承擔更大的政治責任，史觀是不是符合真實、正確，外界都非常關注。

吳思瑤說，她要請問盧秀燕的史觀是什麼，台灣難道不是一個獨立自主，擁有土地、人民、政府及主權的國家，盧秀燕如果想要問鼎大位，爭取的是中華民國的國家元首，還是自甘成為特區的特首呢。