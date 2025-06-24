葉丙成評性平案移交調查中 教部：尚待彙整資料

2024年吵過一輪的旅宿業開放移工，傳出今年下半年有機會開放。儘管勞動部尚未鬆口，交通部觀光署卻迫不及待宣稱已與勞動部「達成共識」，嗅到兩部會不同調氛圍。如果交通部稱兩部會已有共識屬實，而且下半年就宣布方案，將是國內移工政策重大轉折，意味政府正式開放服務業引進移工，茲事體大。過往各界不斷質疑的，此舉可能影響本國籍勞工就業及低薪，甚至出現服務業移工「破窗效應」等疑慮，勞動部都將面臨昨是今非檢驗。

2025-06-24 13:47