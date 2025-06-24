快訊

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

伊朗「象徵性報復」：再度轟炸以色列壓線收場

買洗碗機事後加收1200元差價挨轟 老闆道歉「全額免費」再做1事被大讚

葉丙成評性平案移交調查中 教部：尚待彙整資料

中央社／ 台北24日電

教育部次長葉丙成公開評論性平案引發爭議，教育部移交性平會調查。教育部今天表示，目前尚待彙整相關意見與資料，將確保調查程序公平公正，並盡速完成調查。

葉丙成4月21日在社群媒體發文評論性平案，文中截圖涉及揭露性平案當事人個資。教育部5月21日宣布將葉丙成移交性平會立案調查，並於5月26日宣布葉丙成請假接受調查。

教育部今天透過文字說明，本案已交由教育部性別平等教育委員會調查並依程序進行中，雖然先前立法委員及各界都期盼能在1個月內有調查進度，但為尊重相關人權益並確保調查程序合法與完備，目前尚待彙整相關意見與資料。

教育部提到，依性別平等教育法第36條規定，調查期限為2個月，必要時得延長1個月，教育部將確保調查程序公平公正，並盡速完成調查；另依性平法第23條規定，調查期間須予以保密，因此無法對外說明細節。

在調查期間，教育部指出，葉丙成持續請假，靜候調查結果。

葉丙成 教育部 性平案

延伸閱讀

葉丙成請假接受性平案調查滿一個月 教育部：調查進行中葉持續請假

葉丙成惹怒綠委遲早下台？ 台大校長：讓他回來沒問題

葉丙成光環變利劍？ 沈政男：昔日舔粉將倒打一耙

【重磅快評】李俊俋自宮請辭 葉丙成還能越級打怪？

相關新聞

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

新北地檢署偵辦新北市綠委罷免案涉偽冒連署，經二波約談及搜索國民黨新北市黨部，今依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨...

林岱樺遭起訴 南市國民黨團諷刺：真是同黨不同命

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案遭起訴，台南市議會國民黨團今開記者會，高舉標語直問總統賴清德，「林岱樺被起訴了，林宜瑾呢...

郭昱晴丈夫被爆賺紅錢 黃國昌：請用同樣標準要求自己

民進黨立委郭昱晴先前公審路人直播惹議，近日再度遭到爆料「丈夫在中國大陸賺紅錢」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，當初用...

被沈伯洋提告 傅崐萁嗆沈：到法院講清楚賺多少紅錢

民進黨立委沈伯洋近期牽涉數起爭議，包括其父沈土城於中國大陸做生意，和其創立的黑熊學院販售價格為1380元的避難包卻被批成...

旅宿業低薪未改善 若轉彎開放移工勞動部恐「昨是今非」

2024年吵過一輪的旅宿業開放移工，傳出今年下半年有機會開放。儘管勞動部尚未鬆口，交通部觀光署卻迫不及待宣稱已與勞動部「達成共識」，嗅到兩部會不同調氛圍。如果交通部稱兩部會已有共識屬實，而且下半年就宣布方案，將是國內移工政策重大轉折，意味政府正式開放服務業引進移工，茲事體大。過往各界不斷質疑的，此舉可能影響本國籍勞工就業及低薪，甚至出現服務業移工「破窗效應」等疑慮，勞動部都將面臨昨是今非檢驗。

跟騷受害者仍在恐懼中　范雲提4訴求：應納緊急保護令

「跟蹤騷擾防制法」上路3年，民進黨立委范雲今（24）日偕受害者及婦女團體提出4大改革訴求，包括跟騷須比照家暴有緊急保護令...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。