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郭昱晴丈夫被爆賺紅錢 黃國昌：請用同樣標準要求自己

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
針對民進黨立委郭昱晴遭爆丈夫在中國經商，但她澄清是到中國任職但總公司還在台灣，並抨擊在野黨的抹紅是要反制大罷免。民眾黨團總召黃國昌（左）與副總召張啓楷（右）今天舉行記者會，呼籲大家的標準要一致。記者胡經周／攝影
針對民進黨立委郭昱晴遭爆丈夫在中國經商，但她澄清是到中國任職但總公司還在台灣，並抨擊在野黨的抹紅是要反制大罷免。民眾黨團總召黃國昌（左）與副總召張啓楷（右）今天舉行記者會，呼籲大家的標準要一致。記者胡經周／攝影

民進黨立委郭昱晴先前公審路人直播惹議，近日再度遭到爆料「丈夫在中國大陸賺紅錢」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，當初用什麼標準指著別人，現在就用同樣標準要求自己，講再多都只是越來越丟臉、越來越沒有下限，請問賴清德總統這是哪門子的團結。

國民黨桃園市議員詹江村昨天質疑，郭昱晴丈夫林宣廷在中國大陸賺紅錢，國民黨今天舉行記者會公布大陸工商登記資料，質疑郭昱晴家族2018年跟著中國大陸「惠台31項政策」大賺紅錢。郭昱晴上午受訪時否認，丈夫拿的是合法合規台灣總公司薪水，「不要不清楚狀況，自以為拿到槍、撿到資料就要抹黑抹紅，真的大可不必。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時先是反問，「請問誰在抹紅？這麼無恥的話都講得出來」，簡單一句話回應郭昱晴，當初用什麼標準指著別人，現在就用同樣標準要求自己，否則講再多都只是越來越丟臉、越來越沒有下限，台灣的公民朋友都已經看得很清楚。

黃國昌也說，自己想要發話的對象，並不是雙標至極的民進黨立委沈伯洋、郭昱晴等人，年輕人走在路上莫名其妙被公審，台灣怎麼會走向如此可怕的境地，希望賴總統冷靜想一想，民進黨除了自身的雙標行為，現在還有這種恣意抹紅、獵巫的行為，請問這是哪門子的團結。

民眾黨副團總召張啓楷表示，很多人開玩笑沈伯洋是「紅孩兒」，如今郭昱晴也被稱作「紅老師」、「紅娘子」，就是希望民進黨標準一致，台灣人民非常善良，怎麼可以亂扣別人紅帽子，結果現在迴力鏢打到自己身上，「麻煩不要用聖人的標準要求別人，卻用賤人的標準原諒自己。」

張啓楷提及，賴總統啟動團結十講，麻煩要真正做到團結，而不是嘴巴上喊團結，暗中卻跟反共護台志工聯盟發起人曹興誠、民進黨立法院黨團總召柯建銘推動大罷免，郭昱晴身為立委毫無證據，隨意獵巫開直播的年輕人，事後卻只等到撤文而沒有道歉。

郭昱晴 民進黨

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