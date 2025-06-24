快訊

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

伊朗「象徵性報復」：再度轟炸以色列壓線收場

買洗碗機事後加收1200元差價挨轟 老闆道歉「全額免費」再做1事被大讚

吳思瑤：韓國瑜不要再神隱 應履行職責

中央社／ 台北24日電

立法院長韓國瑜自14日起迄今沒有公開行程，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天向韓國瑜喊話，立法院正經歷史上最長的延會，「不要再神隱了」，休息夠久，該回來上工。

據媒體報導，韓國瑜是出席兒子在加拿大的畢業典禮。吳思瑤上午在立院議場前舉行輿情回應記者會表示，基於對朝野黨團尊重，韓國瑜無論是公或私的要務，事前先照會一聲，彼此都會尊重。她是在20日院會朝野黨團協調時，被動且訝異知道韓國瑜出國，今天原定要主持院會，不清楚基於何種原因未出席。

吳思瑤說，立法院現在是史上最長的延會期間，到底有哪些重要議案待審議，韓國瑜身為國會議長的職責是什麼，除了主持院會之外，更重要的是主動積極召集朝野協商，讓朝野之間針對法案去異求同，但顯然韓國瑜只醉心於在院會敲下議事槌的光環、時刻，反而要下苦功、認真進行朝野協商的場域，永遠只是過水，甚至自我剝奪朝野協商主持權利。

吳思瑤表示，目前藍白正聯手，要將新台幣4100億元的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案中，挪用2300億元來普發現金，這絕對是爭議性的法案，是拿國家安全換取國民黨怕罷免的發現金政策，慷國家之慨，犧牲國防安全，法案後續勢必經過朝野協商，難道又要不協商直接交付表決嗎。

吳思瑤指出，另一項是黃國昌執意違逆法界專家學者反對，力推法庭直播的法院組織法修正草案，犧牲司法人員，換取黃國昌一個人沒有直播就沒有辦法存活。這項法案後續也勢必又要逕付二讀，不需委員會審查，最終協調的場域，也必然是在朝野協商。

吳思瑤表示，她舉這2個例子要問韓國瑜，難道又要棄守朝野協商的對話，又要坐視爭議大的法案，直接交付表決嗎。韓國瑜可以請假度假出國，該履行的職責，還是要按部就班。她並反問韓國瑜，無視於重大的國安法案被藍白阻擋，若今天再次在程序委員會被藍白阻擋，已被擋下482次，韓國瑜度假回來，把心回調正事，認真用在朝野協商及議事。

韓國瑜 朝野協商 吳思瑤

延伸閱讀

日本前經濟安保大臣小林鷹之明訪台 將晉見賴總統

韓國瑜神隱9天參加么兒畢典 回國啟動反罷免

綠：罷免退件剔除非造假違法 藍邏輯死亡轉移焦點

影／韓國瑜臨時取消改影片助講、侯友宜未現身 朱立倫這麼說

相關新聞

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

新北地檢署偵辦新北市綠委罷免案涉偽冒連署，經二波約談及搜索國民黨新北市黨部，今依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨...

林岱樺遭起訴 南市國民黨團諷刺：真是同黨不同命

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案遭起訴，台南市議會國民黨團今開記者會，高舉標語直問總統賴清德，「林岱樺被起訴了，林宜瑾呢...

郭昱晴丈夫被爆賺紅錢 黃國昌：請用同樣標準要求自己

民進黨立委郭昱晴先前公審路人直播惹議，近日再度遭到爆料「丈夫在中國大陸賺紅錢」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，當初用...

被沈伯洋提告 傅崐萁嗆沈：到法院講清楚賺多少紅錢

民進黨立委沈伯洋近期牽涉數起爭議，包括其父沈土城於中國大陸做生意，和其創立的黑熊學院販售價格為1380元的避難包卻被批成...

旅宿業低薪未改善 若轉彎開放移工勞動部恐「昨是今非」

2024年吵過一輪的旅宿業開放移工，傳出今年下半年有機會開放。儘管勞動部尚未鬆口，交通部觀光署卻迫不及待宣稱已與勞動部「達成共識」，嗅到兩部會不同調氛圍。如果交通部稱兩部會已有共識屬實，而且下半年就宣布方案，將是國內移工政策重大轉折，意味政府正式開放服務業引進移工，茲事體大。過往各界不斷質疑的，此舉可能影響本國籍勞工就業及低薪，甚至出現服務業移工「破窗效應」等疑慮，勞動部都將面臨昨是今非檢驗。

跟騷受害者仍在恐懼中　范雲提4訴求：應納緊急保護令

「跟蹤騷擾防制法」上路3年，民進黨立委范雲今（24）日偕受害者及婦女團體提出4大改革訴求，包括跟騷須比照家暴有緊急保護令...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。