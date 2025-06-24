跟騷受害者仍在恐懼中　范雲提4訴求：應納緊急保護令

「跟蹤騷擾防制法」上路3年，民進黨立委范雲今（24）日偕受害者及婦女團體提出4大改革訴求，包括跟騷須比照家暴有緊急保護令，保護跟騷受害者資料、加害人要接受教育輔導，同時檢討跟騷定義「性或性別」要件，避免造成警察不受理或檢察官不起訴跟騷而漏接受害者。

范雲說，後續將納入其他意見，研究並提出跟蹤騷擾防制法修法草案，期許跟騷法能真正為受害者打造平靜生活。

據統計，跟騷法上路至今，警方已受理協助8793位跟騷受害者，實際成效卻讓部分受害者不滿，范雲今與婦女救援基金會、勵馨基金會、民間司法改革基金會，以受害者Ａ小姐經驗對「跟騷法」改革提出訴求。

Ａ小姐表示，2023年中拒絕前同事告白後就開始遭受跟騷與恐嚇，在警察發出書面告誡、法院核發保護令後，仍無法阻止加害人跟蹤、站崗、網路騷擾、騷擾周遭親友、濫訴、公開個資、冒用身分等惡行，至今活在恐懼中，時刻得留意自己的安全，被迫離開原本工作，隱姓埋名，甚至有家也不敢回，嚴重影響工作及生活。

范雲接著提出4大問題，首先，保護令從聲請到核發出現平均34天空窗期，受害者膽顫心驚，對比家庭暴力受害者遇緊急危害可聲請「緊急保護令」，法院僅須2.26小時即核發；跟騷保護令顯然不夠即時；第二，獲得保護令後，跟騷者仍能取得被害人住所電話等資料。

范雲說明，據Ａ小姐經驗，雖然保護令條款有禁止加害者查閱其戶籍資料，但跟騷者仍然透過提出其他告訴取得Ａ小姐的戶籍與聯絡地址。她說，家暴案目前透過建置家暴及性侵電子資料庫，利用系統自動比對身分作出提醒，跟騷案件雖有建置電子資料庫，實務落實似乎有所疏漏。

范雲續指，第三，跟騷法施行至今僅裁定3件相對人治療性處遇計畫，缺乏對加害者教育及輔導功能，比例低於1%，主因是事前通常需要先經審前鑑定，但約2萬多元的鑑定費用依法需由檢察官、警察機關或受害者先行支付，造成執行困難，也應比照家暴法納入認知教育輔導機制。

范雲表示，由於跟騷定義須符合「與性或性別有關」要件，可能造成警察不受理或檢察官不起訴跟騷而漏接受害者。以Ａ小姐為例，對跟騷者提告時，檢察官認為兩人只是債務糾紛而不起訴，讓部分受害者求救時遭拒於門外。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋認為，整體而言，跟騷法實施至今，對於輕微案件，書面告誡的確可以有效降低再犯；但對於嚴重、持續性案件，需要有更有效、強有力的法律條文，以及後續落實執行才能真正遏止跟騷。