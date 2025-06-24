重大案件法庭直播、虐童加重刑責 民眾黨團拚今夏三讀

立法院本會期預計延會至8月底，民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨針對重要政策議題進行民調，超過七成民眾支持法庭審理公開直播、核三廠繼續運轉，連同無期徒刑不得假釋、虐童致死加重刑罰等4大法案，就是民眾黨團在今年夏天一定要推動完成的法案。

民眾黨立法院黨團上午舉行「直播遭獵巫，誰心裡有鬼?」記者會，分別針對「特定重大社會矚目案件法庭審理過程公開直播」、「核三廠經主管機關同意確認沒有安全疑慮後繼續運轉」、「8月23日舉行全國性公民投票是否出門投票」、「重大刑案無期徒刑不得假釋」及「虐待兒童致死最重可判無期徒刑」等議題公布最新民調。

黃國昌表示，對於重要公共政策議題，民眾黨定期進行民調，議題涵蓋正在推動的法案或公投，針對重大社會矚目案件法庭審理過程公開直播，結果顯示有超過七成民眾支持，僅有約兩成民眾不支持，就連民進黨支持者也有高達六成支持，執政黨卻動員公民團體高喊反對，實在讓人有一點不知道今夕是何夕。

黃國昌說，針對是否同意核三廠繼續運轉，民調顯示支持比例高達七成，其中民眾黨、國民黨支持者比例都高達九成，民進黨支持者則是壁壘分明，分別有45.2%同意、45.6%不同意，「台灣屬於全台灣人民，絕對不是由民進黨決定，而是由全體人民不分黨派共同決定。」

此外，中選會先前公布重啟核三公投案8月23日投票，黃國昌則說，民眾黨原本擔心投票意願較低，結果卻發現牽涉電力、能源穩定等議題，有超過七成五民眾願意出門投票，「遠比民進黨搞大惡罷還要高非常多」，也顯示台灣人民厭惡執政黨發動大罷免。

黃國昌批評，中選會目前處於嚴重瀆職狀態，整個腦袋只記得民進黨的大惡霸，然而真正關乎公共政策的核三延役公投，只會裝沒事完全沒在宣傳，促進公民踴躍參加公民投票，本來就是中選會的法定職責，「你們是國家的中選會，不是民進黨的中選會」，民眾黨團要提醒中選會主委李進勇，不要一天到晚只想著助攻大罷免。

黃國昌指出，現行無期徒刑受刑人服刑25年後可申請假釋，有人主張重大刑案如連續殺人、性侵兒童致死等不得假釋，民調顯示有超過九成民眾支持、僅不到一成民眾不支持，「這不是壓倒性，而是徹底碾壓」，就連民進黨支持者也高度認同，面對這種民怨沸騰的事情，整個執政黨依然正事不幹，腦袋裡只有剩下「大罷免大成功」。

黃國昌再指，針對虐待兒童致死最重判處死刑，民調顯示超過八成民眾同意，民眾黨團早已提出相關修法，目前還在等行政院提出版本，「行政院長卓榮泰繼續混，法務部長鄭銘謙繼續講空話跳票，但是國會不需要等他們，民眾黨會積極在立法院繼續推動。」

民眾黨委託精確市場研究有限公司執行民調，訪問期間為6月20日至6月22日，對象為全台22縣市年滿20歲民眾，有效樣本共1073份，包含市話749份、手機324份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.99%之間。