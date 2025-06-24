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黃國昌：民眾黨民調 逾7成民眾支持法庭直播

中央社／ 台北24日電

民眾黨團總召黃國昌今天說，據民眾黨民調，逾7成民眾支持法庭直播、核三延役也有高達7成民眾支持；法庭直播、核三延役、無期徒刑不得假釋、虐童致死加重刑罰等4大法案，是今年夏天民眾黨一定要推動完成的法案。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷上午舉行記者會。黃國昌說，黨團推動的重要公眾議題、法案，會定期進行民調。是否支持將「特定重大社會矚目案件」法庭審理過程公開直播，有破7成支持應直播，非常不支持、不太支持加起來約2成，顯見人民高度支持這項司改措施。

黃國昌說，對核三延役議題，非常支持、還算支持，加起來高達7成。以政黨傾向來看，對在野黨而言，是超過9成壓倒性支持；民進黨支持者則有45.2%同意、45.6%不同意。更大的民主絕對不是由民進黨做決定，而是由全體台灣人、不分黨派共同決定。

黃國昌表示，第三，8月23日單獨舉行的公投，因牽涉電力、能源穩定議題，表達願意出來投票的比例非常高，一定會、可能會投票的，加起來有7成5以上，比民進黨的大惡罷高非常多；一定不會、可能不會投票的僅約2成。

黃國昌說，台灣人民厭惡民進黨發動的大惡罷，提醒中選會不要忘記，促進公民踴躍參與公投，這是中選會的法定職責，不要只想著如何助攻民進黨的大惡罷。民眾黨接下來會在全國努力宣傳核三延役公投。

他說，第四，現行無期徒刑受刑人，服刑25年後可申請假釋。對是否贊成重大刑案如連續殺人、性侵兒童致死等，不得假釋。其中非常贊成、還算贊成加起來超過9成支持，「不是壓倒性、是徹底碾壓」。民進黨正事不幹，腦袋只剩「大罷免、大成功」，呼籲法務部不要再睡了。

黃國昌表示，第五，針對「虐待兒童致死」案，是否贊成最重可以判處死刑，非常贊成、還算贊成加起來超過8成支持。這些法案民眾黨團都提了，但睡在立法院裡面無法往前，就是因為民進黨政府怠惰、拖延，現在還在等行政院提出對應版。

黃國昌說，包括法庭直播、核三延役、無期徒刑不得假釋、虐童致死加重刑罰等4大法案，就是今年夏天民眾黨一定要推動完成的法案。

民眾黨委託精確市場研究有限公司執行民調，訪問期間為6月20日至6月22日，對象為全台22縣市年滿20歲民眾，有效樣本共1073份，包含市話749份、手機324份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.99%之間。

黃國昌 民進黨 台灣民眾黨

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