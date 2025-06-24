日本前經濟安保大臣小林鷹之明訪台 將晉見賴總統

外交部今天表示，日本前經濟安保大臣小林鷹之明天訪台，將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並拜會立法院長韓國瑜。另日台協前會長大橋光夫退休，由隅修三接任。

外交部上午舉行例行記者會，台灣日本關係協會秘書長張仁久於業務報告指出，小林鷹之將於25日到27日訪台，期間將晉見賴總統、蕭副總統，並拜會總統府資政邱義仁、國安會祕書長吳釗燮，以及韓國瑜、外交部長林佳龍等。

張仁久說明，小林鷹之曾與日相石破茂角逐自民黨總裁，是在日本政界看好的政治精英，這次訪台將有兩名隨行人員。

張仁久表示，此外，日本外交官、前聯合國秘書長減災事務特別代表暨聯合國減災辦公室（UNDRR）負責人水鳥真美21日至24日訪台，應日本台灣交流協會邀請出席全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研習營，在台期間晉見蕭副總統以及林佳龍等政府官員。

此外，張仁久提及，日本台灣交流協會前會長大橋光夫已退休，他自2011年擔任會長長達14年，新任會長、企業家隅修三於20日就任。

根據日本台灣交流協會官網，隅修三發表就任致詞表示，他長年在工商領域與台灣互動。今後作為日本台灣交流協會會長，對於能夠為日台間包含工商界在內的多方面領域合作發展盡力，倍感榮幸。

隅修三也分享，與家人日前私下造訪台灣時，感受到台灣豐富的自然與文化，以及台灣朋友對日本的溫情，再次下定決心致力於日本和台灣之間的合作。