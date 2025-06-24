台中空污議題 立委呼籲實現無煤家園

台中市6位區域立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪，24日針對台中空污議題舉行記者會指出，減碳無煤是國際趨勢，呼籲政府遵守立法院決議，儘速增設燃氣機組後拆除燃煤機組，完成2028無煤中火。

江啟臣指出，能源安全就是國家安全。面對中國大陸圍台封鎖或隔離，或是灰色地帶的「戰備警巡」，將導致煤炭及天燃氣進不了台灣，造成能源斷炊，而大量的燃煤、燃氣發電集中在中火，相關儲存設施也將成為顯而易見攻擊目標。中火發電量占全國供電系統約15%，等於是只要摧毀中火，就可以讓國內大部分的運作癱瘓，能源配置過度集中，沒有分散能源設施，不利於國家安全。

江啟臣認為，人力就是國力，沒有健康也就沒有國安；研究指出空污與肺癌發生有關，環境基本法第3條也明定，環保應優先於經濟、科技及社會發展，呼籲政府依法行政。中火無煤刻不容緩，推動中火儘速脫煤，分散發電設備配置，不只有助於國家淨零碳排目標的達成，更可以提升國家安全、保障國人健康、落實環境永續，台灣才能在地緣政治的高度風險下，安然度過危機。

楊瓊瓔表示，全世界最大最老舊亞臨界燃煤電廠─台中火力發電廠，是空污來源，尤其在5月17日核三廠完全停機之後。台中市盧秀燕市長、台中市環保局都提出數據，台灣電力供給「火力全開」，荼毒台中、南投、彰化、嘉義、台南甚至高雄人的健康。

楊瓊瓔指出，台灣有六成燃煤發電集中在中部，45％的煤氣就是中火發出來的。中火燃燒排放的「二氧化硫」和「氮氧化物」都是都市空氣品質最關鍵的問題，所以它對於我們中部的空氣品質污染，絕對是一個重要的影響因子。

楊瓊瓔說，中部人首當其衝，大家共同的希望，就是吸一口乾淨的空氣。立法院已經通過「2028無煤中火」提案，呼籲政府以及台電公司，儘速淘汰台中火力發電廠的燃煤機組，讓大家遠離空污與肺腺癌威脅。

顏寬恒表示，中火在他的選區，5支煙囪、10部燃煤機組，目前已是全國最大燃煤電廠，按環境部公布的數據，中火PM2.5排放占台中市固定源13.5%、硫氧化物排放占台中市固定源為66.1%、氮氧化物排放占台中市固定源為65.6%，未來還會增加六部燃氣機組，每部裝置容量為130萬千瓦，共增加780萬千瓦。

顏寬恒批評，「除役」不同於「拆除」，缺電時高雄大林廠早已除役的5號機組偷偷重啟，許可證到期的高雄興達電廠3、4號機組也在日前重啟，若未徹底拆除機組，無法真正落實減煤目標。中部地區民眾多年強烈要求燃煤機組屆期應「拆除」，而非只是「除役」，就是為防止重啟行為再次發生，請台電給出拆除計畫，當地的民眾才安心。

羅廷瑋表示，根據經濟部能源署公開的2024年電力資源供需報告資料，2025到2028年間新增的天然氣發電量達8,990MW，早已足以取代中火6部燃煤機組的5,500MW容量。政府若在乎民眾健康，早該拆煤、而不是把燃煤機組繼續運轉，這是假改革、真污染。

黃健豪表示，台中市環保局5年前認定台中火力發電廠全廠生煤年使用量超過許可證核定量，三次以違反空污法告發，合計裁罰新台幣1800萬元，並廢止2部發電機組許可證，環境部卻於109年撤銷裁罰。

黃健豪說，如今台北高等行政法院判定，環境保護事項為自治事項，本件空污防制為台中市地方自治範疇，地方政府就公私場所固定汙染源訂定較嚴格的排放標準，實務由地方環保機關為查核監督，屬於地方自治事項，環境部並無予以撤銷、變更、廢止等權限。

黃健豪指出，司法判決是遲來的正義，但只能高興一下子，現在燃煤發電持續運作，依舊影響空氣品質，肺癌也公布為10大死因第1名，環境部應藉由此案敗訴重新檢討對燃煤發電的立場，站在民眾立場別再上訴，守護中部人的健康。