快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

聽新聞
0:00 / 0:00

黃暐瀚挺「台灣是國家」蕭旭岑：我們國家叫中華民國

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。記者陳正興／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑。記者陳正興／攝影

賴清德總統啟動「團結國家十講」，第一講提到「台灣當然是一個國家」。媒體人黃暐瀚貼出前總統馬英九昔日也稱台灣是國家的發言，表示「現在換人講，一樣覺得很好」。馬英九基金會執行長蕭旭岑則留言回覆，這是口語上的截取，並無法代表馬英九對國家定位的立場，「台灣當然不是我們的國家，我們的國家叫中華民國」。

賴總統談話重點包括，台灣滿足「土地、人民、政府、主權」國家四要素，當然是一個國家；中華人民共和國從未統治過台灣一天；中華民國、台灣、中華民國台灣，都是我們國家的名字。

黃暐瀚貼出馬英九過去曾表示，台灣在中華民國民政府的治理下是一個主權獨立的國家，2009年見希拉蕊時自稱是台灣的總統；2011年總統大選時也稱台灣是我們的國家。黃暐瀚說，當初聽到這三句話的時候，他覺得很好，也支持。現在換人講，一樣覺得很好。是誰變了？為什麼變？他很清楚，他沒變。

蕭旭岑留言回覆，馬英九過去提及「台灣也是國家」、「我是台灣的總統」，這是屬於口語上的截取，或者是使用英文的一種便稱（我是來自台灣的總統），並無法代表馬英九對國家定位的立場。一個政治人物的論述，還是必須要看其長年的表述與堅持。

蕭旭岑指出，馬英九向來主張「台灣是我們的家園，中華民國是我們的國家」，事實上，依據中華民國憲法，台灣並非我們的國名，只有中華民國才是我們的國名，除非修憲，否則任何表示「台灣是我們的國家」的說法，不管是出自賴清德總統或任何人，都是違憲而且錯誤的。

蕭旭岑說，台灣當然不是我們的國家，我們的國家叫中華民國。這是邏輯上很清楚的分野，否則他出生在南投，是否也可稱他的國家叫南投？出生在金門、澎湖的鄉親，是否也可稱呼自己的國家叫金門、澎湖？

蕭旭岑表示，馬英九任內與卸任後，曾多次慎重表示，中華民國憲法就是「一中」憲法，這裡的「一中」就是中華民國，包括台灣地區與大陸地區，兩岸同屬一個中國，各自表述不同。我方表述「一個中國」就是中華民國，不會表述到「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」，因為這是中華民國憲法所不容許的。這樣的定位非常明確，也符合台灣最多數人利益。

蕭旭岑表示，大家都深愛台灣，但台灣是家園，要將台灣變成國家的名稱，如果沒有修憲，只是徒增社會紛擾與不利國人團結。這也是賴清德總統必須要非常慎重的，畢竟他不只是民進黨主席，還是依據中華民國憲法就職的中華民國總統，除了遵守憲法，他不該，也不能有其他的表述方式。

馬英九基金會 蕭旭岑 中華民國憲法

延伸閱讀

總統府：馬英九赴中無須審查 言行社會自有公評

馬英九赴陸連結反大罷免？蕭旭岑：民進黨反中反到腦袋壞掉

馬英九稱兩岸渴望「和與合」 綠委邱志偉指觸犯兩岸條例應查處

影／馬英九第四次訪陸 率大九學堂學生參加海峽論壇

相關新聞

【重磅快評】沈伯洋、郭昱晴的「別人交流是統戰，我沒有賺紅錢」邏輯

繼沈伯洋的父親被起底從大陸買貨、賣到厄瓜多後，民進黨另一位不分區立委郭昱晴也被揭露其丈夫過去曾在大陸擔任某公司的「大中華...

製共諜戲碼上市？游淑慧提3點證明郭昱晴「獵巫秀早有預謀」

民進黨不分區立委郭昱晴日前在Threads貼文指，遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，引來公審質疑，郭雖澄清「提醒不等於獵巫...

郭昱晴遭諷紅老師 侯漢廷：為何不要求老公高喊「滅共匪」？

民進黨立委郭昱晴近日陷入「公審路人、獵巫」爭議，昨又被爆料，丈夫在大陸經商。北市議員侯漢廷痛批民進黨「雙標」，郭嘴巴喊著...

被沈伯洋提告 傅崐萁嗆沈：到法院講清楚賺多少紅錢

民進黨立委沈伯洋近期牽涉數起爭議，包括其父沈土城於中國大陸做生意，和其創立的黑熊學院販售價格為1380元的避難包卻被批成...

黃暐瀚挺「台灣是國家」蕭旭岑：我們國家叫中華民國

賴清德總統啟動「團結國家十講」，第一講提到「台灣當然是一個國家」。媒體人黃暐瀚貼出前總統馬英九昔日也稱台灣是國家的發言，...

公仔立委／吳宗憲自認像無敵鐵金剛 想做事造福更多人

國民黨立委吳宗憲素有收集玩具公仔的嗜好，在6月13日立法院會當天，他拿著「鬼娃恰吉」公仔，找政壇常青樹、民進黨立委王世堅簽名。王世堅看了還驚呼，「哇！這個好，這個這麼好，不好意思」，吳宗憲趕忙說，「有你簽名，這個才有價值！」 事實上，吳宗憲常會出現在行家才會光顧的公仔店、玩具店，挑選不同的動漫小物。吳宗憲童趣的嗜好，與其壯碩身材形成反差萌，吳宗憲也大方分享他最愛的動漫作品跟公仔。他認為自己像「無敵鐵金剛」，伸張正義，辦案想的不是記功、獎金，是阻止下一個人受害，「多做一點點事情，可能無形中救了很多條人命」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。