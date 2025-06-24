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國民黨揭郭昱晴丈夫「賺紅錢」文件 批郭獵巫超級雙標

郭昱晴遭諷紅老師 侯漢廷：為何不要求老公高喊「滅共匪」？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨立委郭昱晴被爆料，丈夫在大陸經商，北市議員侯漢廷痛批民進黨「雙標」，若大陸當局知道自己的讓利全給了像這種台獨份子，恐將牽連更多無辜台商。圖／取自侯漢廷臉書
民進黨立委郭昱晴被爆料，丈夫在大陸經商，北市議員侯漢廷痛批民進黨「雙標」，若大陸當局知道自己的讓利全給了像這種台獨份子，恐將牽連更多無辜台商。圖／取自侯漢廷臉書

民進黨立委郭昱晴近日陷入「公審路人、獵巫」爭議，昨又被爆料，丈夫在大陸經商。北市議員侯漢廷痛批民進黨「雙標」，郭嘴巴喊著消滅共匪，老公卻在廈門經商，自己將書內銷大陸，「萬老師淪為紅老師」，若大陸當局知道自己的讓利全給了像這種台獨分子，恐將牽連更多無辜台商。

侯漢廷質疑，一個多年前稱對岸為內地、意圖賺紅錢、且老公也在大陸享受兩岸和平紅利賺錢的民進黨立委，如今稱要滅共匪，不值得信任，如果這個人是他，被民進黨賞了一個不分區立委，開始滿嘴反中，值得信任嗎，「誰信，誰就是白癡。」

侯漢廷說，他不是演員要演得像民進黨，很困難，但對演員來說，酬勞足夠，名利雙收，或許能夠演得稱職，面對郭回應「個人在八、九年前的貼文」、「去年2月才進入政壇」，「共匪不滅，誓不罷休那面旗，不是口號，是信念」。那進入政壇前有沒有這個信念，向大陸網友打書時怎麼沒有對內地朋友喊一聲「共匪不滅、誓不罷休？」

侯漢廷說，郭昱晴聲稱她沒有跑去中國大陸賺紅錢、沒有配合統戰表演，「她沒去大陸，因為呼籲大家用網購；她沒去大陸，老公去了。」其老公去大陸還接受媒體採訪稱「選擇在廈門落地生根」、「確實有得到明顯的幫助」，依照民進黨當前標準難道不是配合統戰表演，「那麼一個誓言要滅共匪的萬老師，為何不立即要求老公在廈門高喊滅共匪？又為何不離婚？」

侯漢廷表示，別人赴陸賺錢就是賣台、高風險，自己家人赴陸賺錢就是真香、正當經商，痛批，「萬老師果然是紅老師」。為什麼如郭昱晴、沈伯洋等行徑可惡，不僅是雙標，更會牽連到廣大的無辜台商。

侯漢廷說，大陸當局若知道自己的讓利全給了像這種台獨份子，以後對台商是更緊還是更鬆，以後對台灣人是越信任還是越敵視，未來哪怕一個沒有政治意識，正常的生意人都無法與大陸做生意，「因為信任的基礎已經被這些台獨份子玩壞了。」

老公 民進黨 侯漢廷

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