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被沈伯洋提告 傅崐萁嗆沈：到法院講清楚賺多少紅錢

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋近期牽涉數起爭議，包括其父沈土城於中國大陸做生意，和其創立的黑熊學院販售價格為1380元的避難包卻被批成本不到300元。記者王思慧／攝影
民進黨立委沈伯洋近期牽涉數起爭議，包括其父沈土城於中國大陸做生意，和其創立的黑熊學院販售價格為1380元的避難包卻被批成本不到300元。記者王思慧／攝影

民進黨立委沈伯洋近期牽涉數起爭議，包括其父沈土城於中國大陸做生意，和其創立的黑熊學院販售價格為1380元的避難包卻被批成本不到300元。國民黨立院黨團總召傅崐萁今表示，中國紅熊賺多少紅錢，有無違法洗產地，沈伯洋應到法院說清楚，沈老是栽贓他，居心叵測。

沈伯洋今天表示，傅崐萁多次公開造謠，包括誣指他收受美國資金、在美台兩地置產，甚至以間諜、人渣等言詞羞辱，嚴重損害其個人名譽並侵害公眾利益，已正式向法院提起民事求償。

傅崐萁表示，熱烈歡迎沈伯洋提告。針對沈伯洋這幾年拿國外多少錢？目的是什麼？秘密任務是什麼？台灣2300萬人，為何只有沈伯洋的「台灣民主實驗室」及「黑熊學院」拿到補助？潛伏在台灣要幫外國完成什麼任務？歡迎到法院講清楚。

傅崐萁指出，對所有媒體的指控，無論是中國紅熊還是紅孩兒，沈伯洋家族在大陸賺多少錢？有無違法洗產地？有多少見不得光的違法情事？有無逃漏稅及違反兩岸相關法規？希望沈伯洋在法院交代清楚。

傅崐萁提到，據台北市議員侯漢廷爆料音檔，指出沈伯洋在黑熊學院大談「中國飛彈打過來其實對我們有很大的幫助」，為何有利？黑熊學院想發戰爭財國難財嗎？還是沈伯洋另外有隱藏版的身份？

傅崐萁說，美國在台協會（AIT）才剛在臉書發表避難包開箱文，黑熊學院立刻推出高價1380元避難盒，被外界譏為救難包界的「愛馬仕」，黑熊學院想用這個避難盒賺台灣人民多少錢？

傅崐萁總結，沈伯洋老是把各界及媒體對其指控，栽到他身上，居心叵測令人不解。進入最後反罷免階段，任何人言行均須依循選罷法規定，切勿以身試法。

國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照

黑熊學院 沈伯洋 傅崐萁

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