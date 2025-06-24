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週刊報導與辦鄭文燦案檢察官為同窗 徐巧芯批被影射潑髒水

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者余承翰／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者余承翰／攝影

桃園市前市長鄭文燦涉貪，去年8月被起訴求刑12年，承辦檢察官陳嘉義今被「鏡週刊」爆涉偽造證據，且為國民黨立委徐巧芯同學。徐巧芯反駁，平常都說檢察官獨立，結果因為某一位是她的大學同學，現在辦鄭文燦被週刊寫了，就來影射她？真是喪心病狂。

根據鏡週刊報導，鄭文燦所涉案件是桃檢查出台塑總管理處前總經理楊兆麟於2011年間，和台塑總管理處執行前副總經理侯水文、集團前顧問廖俊松合資成立「鴻展公司」，鎖定林口特定區工五工業區（華亞園區）東側農業區的9.12公頃土地，想藉「自辦市地重畫」取得能變賣的「抵費地」。

檢方監聽，掌握廖俊松父子於2017年9月14日攜帶一只袋子前往市長官邸，認定鄭文燦涉貪，並在去年8月將鄭文燦起訴，並求刑12年。起訴書認定該袋子內裝有500萬現金。

鏡週刊今天報導承辦檢察官陳嘉義涉不實認定關鍵錄音譯文「勘驗無誤」，有偽造文書嫌疑，並可能讓案情大翻轉，並報導陳嘉義和徐巧芯為政大同學，徐巧芯當時就讀政治系，陳嘉義為就讀法律系。而網紅「四叉貓」也公開好幾篇陳嘉義、徐巧芯在PTT上互動的發文，暗指兩人有好交情。

針對鏡週刊的內容，徐巧芯氣到在臉書反擊，「我是能夠指揮檢調辦案喔？平常都說檢察官獨立，結果因為某一位是我大學同學，現在辦鄭文燦被週刊寫了，就來影射我？這麼顯而易見的笨問題，綠營綠媒還想潑髒水，真是喪心病狂。大惡霸，大造謠，大失敗。」

檢察官陳嘉義。記者葉信菉／攝影
檢察官陳嘉義。記者葉信菉／攝影

陳嘉義 鄭文燦 徐巧芯

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