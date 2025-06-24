柯文哲政治獻金案 北院再傳端木正出庭

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，今年3月間首度傳喚被告、會計師端木正，端木正否認犯罪，盼法官還他公道。合議庭今天下午將就端木正涉案部分再度開庭，傳喚端木正到庭。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

端木正被控明知柯文哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有諸多疑義，尚未完成查核，竟出具不實查核報告交付監察院。且在監察院要求退回補正時，竟在未取得任何憑證下，擅自於支出項目登打「時樂公司」 、「尼奧公司」 、「木可公司」 、「佳聖公司」共 9筆不實交易，損害監察院查核政治獻金的正確性。

北檢依偽造文書罪起訴端木正，審酌端木正執業會計師達23年，竟虛偽登載且出具不實查核報告，違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，推諉犯行，犯後態度不佳，請法院量處有期徒刑1年。

北院於3月25日首度傳喚端木正到庭。端木正否認犯罪，表示他當時接受木可公司董事長李文娟指派，與木可助理何璦廷分工針對申報內容，逐筆勾稽、登打相關傳票、憑證，但李、何事後否認相關LINE對話內容，讓他深感痛心，請求法官查明事實後，還他公道。