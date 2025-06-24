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國民黨揭郭昱晴丈夫「賺紅錢」文件 批郭獵巫超級雙標

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國民黨揭郭昱晴丈夫「賺紅錢」文件 批郭獵巫超級雙標

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會揭露民進黨立委郭昱晴丈夫在中國經商的具體文件，質疑其服膺於大陸惠台措施，大賺人民幣甚至獲得特殊的憑證首例。圖／取自國民黨YT頻道
國民黨今舉行記者會揭露民進黨立委郭昱晴丈夫在中國經商的具體文件，質疑其服膺於大陸惠台措施，大賺人民幣甚至獲得特殊的憑證首例。圖／取自國民黨YT頻道

民進黨立委郭昱晴日前指控一名在公園直播的男子行為鬼祟，被批評是獵巫、公審。國民黨今舉行記者會揭露郭昱晴丈夫在中國經商的具體文件，質疑其服膺於大陸惠台措施，大賺人民幣甚至獲得特殊的憑證首例。批評郭昱晴只會獵巫台灣人民是第五縱隊，自己家族卻賺紅錢還稱沒有聞過人民幣。

國政基金會副執行長凌濤指出，在大陸工商登記資料顯示，郭昱晴先生林宣廷擔任「研鷺懿生物科技(廈門)有限公司」董事一職，而「研鷺懿生物科技(廈門)有限公司」2018年10月成立，註冊地址就在福建

凌濤表示，根據「公司法」定義，公司董事並非受僱人員，董事可以決定公司整體經營方向的重要核心人員，證明林宣廷並非郭昱晴所稱，只是在台灣領薪資的受僱人員而已。

凌濤也揭露，根據2019年度福建省藥品監督管理局部門決算的報告，顯示研鷺懿生物科技公司獲得福建省全省「首張」進口非特殊用途化妝品備案憑證，有力促進了閩台的雙方合作交流。他質疑，連福建省為了郭昱晴先生大開綠燈，到底是什麼樣的紅色高度緊密關係，才可獲得首張憑證？

凌濤指出，2018年2月，中國大陸公布「31項惠台措施」。2018年6月，福建擴大對台胞、台企提出「66條新惠台政策」。2018年10月，「研鷺懿生物科技(廈門)有限公司」成立。2019年1月，林宣廷大讚「從準備材料到拿到備案憑證只花了一個多月，真沒想到這麼快！」

凌濤批評，「中國熊」父親依賴中國2013年「一帶一路」到厄瓜多大賺錢；現在又有郭昱晴家族在2018年跟著中國大陸惠台31項政策，來大賺紅錢。他強調，民進黨政治人物只會獵物台灣人民，懷疑台灣人是統戰的第五縱隊，而自己卻大賺紅錢，這就是民進黨的超級雙標。

國民黨副發言人康晉瑜揭露，根據中國大陸的國家藥品監督管理局網站記載，郭昱晴先生擔任董事的研鷺懿生物科技公司以「中國台灣」登記，進口面膜。此外，福建省人民網站也公開宣傳研鷺懿生物科技公司，成其為首張非特殊用途化妝品憑證。

康晉瑜質疑，郭昱晴過去罵舔中藝人，2021年時還稱從來沒有聞過人民幣，但其先生2018年就已經在中國大陸登記成立公司，大賺人民幣。同時，林宣廷曾在臉書發文稱「兩岸服務貿易協議就像清末和列強簽訂的不平等條約」，難道直接跑到對岸大賺紅錢就比較平等嗎？

對於郭昱晴的雙標立場，康晉瑜提出三問，路人直播就要驗證有沒有「中國口音」，郭昱晴家族去對岸做生意就不怕中國口音？路人直播連直播平台都要限制，老公受惠中國政策就閉嘴？按照郭昱晴的邏輯，立委郭昱晴有沒有統戰風險？

郭昱晴 福建 凌濤

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