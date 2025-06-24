避免偏袒！陳其邁確定不出席邱議瑩競選總部成立大會

民進黨高雄市長初選隨著許銘春捲入涉貪風波、關閉其競選服務處，被視為退出選戰，目前呈現4搶1局面。原本選區在大旗美地區的立委邱議瑩日前宣布，將在市中心三民區成立「高雄贏競選辦公室」，正式將戰線拉到市區，動作頻頻；現任市長陳其邁今回應不會出席成立記者會，「花到人不到，祝福的心意不變」。

陳其邁今受訪表示，他確實有受邀參加邱議瑩競選辦公室成立記者會，但是「花到人不到」，坦言若去了一場，其他參選人的競辦成立記者會都要參與，甚至還有早去、晚去問題，相當麻煩，但是祝福的心意不變，希望參與初選的人都能來場君子之爭。

邱議瑩近期動作頻頻，展現全力爭取初選出線的決心，繼宣布成立「支援大罷免高雄總聯絡處」後，由於考量其選區位處於原縣區（美濃、旗山、六龜、大社等區），距離市區有一大段距離，因此邱的團隊決定在三民區九如一路、科工館周邊成立「高雄贏競選辦公室」，將於明日25日開幕，據了解當天將邀請眾多大咖出席站台。

另一名競選初選的立委許智傑則表示，他現有服務處坐落於前鎮鳳山交會處，對市民而言交通便利、也在高雄市的蛋黃核心區，祝福邱議瑩辦公室成立圓滿，他目前也有幾個合適地點評估當中，屆時好消息會再跟大家宣布。