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林岱樺涉貪被起訴堅持「我問心無愧」 陳其邁：司法毋枉毋縱

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今回應林岱樺案說，司法案件毋枉毋縱，也希望盡早辦初選確定人選，和國民黨拼政見，做良性競爭。記者宋原彰／攝影
高雄市長陳其邁今回應林岱樺案說，司法案件毋枉毋縱，也希望盡早辦初選確定人選，和國民黨拼政見，做良性競爭。記者宋原彰／攝影

民進黨高雄立委林岱樺涉詐領助理費、加班費近1500萬元，昨遭檢方依利用職務機會詐取財物等罪嫌起訴，但林發出聲明堅持清白，拚市長初選工作不會停；高雄市長陳其邁今回應，司法案件毋枉毋縱，也希望盡早辦初選確定人選，和國民黨拚政見，做良性競爭。

對於林岱樺案，陳其邁今受訪再次強調司法案件交由司法偵辦，「我們尊重司法，也希望毋枉毋縱！」目前高市長初選的期程還未定出，但他同樣希望期程應盡快，越快越好，因為國民黨候選人已經定位，民進黨也加速就位，政黨競爭比拚政見，這會是個良性競爭，也有助黨內整合。

高雄地檢署偵辦林岱樺涉詐領助理費、加班費，查出不法金額近1500萬元，用於家族會計事務所或其他私人用途，昨依利用職務機會詐取財物等罪起訴林岱樺等9人；另外，通法寺住持釋煌智涉將信徒捐款用於幫林選舉，依公益侵占等罪起訴。

檢調查出，林岱樺為將每月助理費、加班費「報好報滿」，自2011年起，由父親林三郎指示她駱姓表哥、弟媳王瓊翎開設帳戶，並由2人擔任公費助理，帳戶實際是林三郎及林岱樺胞弟林岱融使用，同年起共請領1496萬餘元助理費用；林岱樺另指示會計黃麗雪申報加班費，款項入帳後再要求助理「回捐」給服務處使用，合計浮報22萬餘元。

林岱樺昨發出四點聲明表示，從政多年最珍惜的就是「清白」兩個字，「我相信司法，也相信真相終將水落石出」，全力配合司法程序，在法庭上堅定捍衛名譽，「因為我問心無愧」，「我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人」，而這段期間對高雄的服務不會停，對建設的爭取不會慢，對政策的監督不會斷。

林岱樺 司法 加班費

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