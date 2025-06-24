郭昱晴公審路人 藍轟獵巫應辭立委

民進黨立委郭昱晴前天發文稱遇到拿手機直播的「鬼祟男」，出於擔憂通報警政署，當事男子隨後澄清是自拍，郭昱晴道歉並刪文，但網友仍不埋單。國民黨昨接力猛轟，批評民進黨持續獵巫，在台灣不斷製造對立與仇恨，郭昱晴更應辭職。

面對風波，郭昱晴前晚先在臉書發文致歉，除了刪文，也願意為這樣的感受負責，未來在提醒的方式上會更謹慎。

當事直播主昨出面說明事發經過，他的想法是，如果郭昱晴只是擔心小孩被拍，自己已澄清沒有在拍小孩，以為這就結束了，解開誤會，但郭仍在社群發文，不太懂她的出發點是什麼。

國民黨發言人楊智伃指出，若非為了大罷免，郭昱晴也不會刪文道歉，這場赤裸裸的獵巫行動絕不只一次，而是在台灣街頭不斷製造對立與仇恨；曾扮演麻辣教師的「萬老師」，當上立委後變成霸凌的執行者，刪文道歉顯然不夠，應該辭職負責。

北市議員鍾沛君說，中共透過陸客或陸配在台灣，用街拍的方式獲取在地情資的說法，最近在綠營的同溫層持續發酵，但只要認真查證，就知道全是空穴來風；郭昱晴自以為是街頭俠客，結果卻是獵巫師，再次證明民進黨搞雙標，胡亂給無辜市民貼標籤，就是為了大罷免添柴火。