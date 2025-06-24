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高市長綠初選 林岱樺仍可參加

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭／台北報導

林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，由於林尚具民進黨員身分，仍有資格參與民進黨高雄市長初選，民進黨強調尊重司法、毋枉毋縱；在野立委則稱，盼司法公平公正，也懷疑檢調在初選前夕偵辦似乎意有所指，但政府不該選擇性辦案，鬥爭不同派系與對手。

林岱樺出身政治世家，從政廿餘年、曾任七屆立委，投入高雄市長初選期間，聲勢超越同黨立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，現因助理案重挫，也讓政壇認為喪失初選門票，牽動民進黨高雄市長初選布局。

由於法院判決未定，林岱樺仍有黨員身分，當然握有參與黨內初選的門票。

不過，民進黨廉政會今天將開會討論此案，若符合社會知名人士、行為影響民進黨的清廉形象，不排除在法院判決加以處分，如同桃園市前市長鄭文燦遭停權，此決定也牽動林岱樺參與初選的資格。

高雄市 林岱樺

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