涉詐領助理費 林岱樺遭起訴「會撐過這場風雨」

高雄地檢署偵辦民進黨高雄立委林岱樺涉詐領助理費、加班費，查出不法金額近一五○○萬元，用於家族會計事務所或其他私人用途，昨依利用職務機會詐取財物等罪起訴林岱樺等九人；另，通法寺住持釋煌智涉將信徒捐款用於幫林選舉，依公益侵占等罪起訴。

林岱樺昨發出四點聲明表示，從政多年最珍惜的就是「清白」兩個字，「我相信司法，也相信真相終將水落石出」，全力配合司法程序，在法庭上堅定捍衛名譽，「因為我問心無愧」，「我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人」，而這段期間對高雄的服務不會停，對建設的爭取不會慢，對政策的監督不會斷。

檢調查出，林岱樺為將每月助理費、加班費「報好報滿」，自二○一一年起，由父親林三郎指示她駱姓表哥、弟媳王瓊翎開設帳戶，並由兩人擔任公費助理，帳戶實際是林三郎及林岱樺胞弟林岱融使用，同年起共請領一四九六萬餘元助理費用；林岱樺另指示會計黃麗雪申報加班費，款項入帳後再要求助理「回捐」給服務處使用，合計浮報廿二萬餘元。

林岱樺應訊否認詐領，供稱「父親交代我一人投入選戰，全家無條件支援」，家族親友互相幫忙選情，王瓊翎確有從事助理工作，駱男則由其父主導，她並不清楚狀況。

但檢方認為，王瓊翎不僅無法明說工作內容，請領薪資甚至高達每月廿一萬元，遠超過立委月薪，加上服務處都沒人認識王女，認定她與林岱樺選服團隊並無從屬性；至於駱男雖於二○二三年過世，檢調先前立案偵辦時，駱就自承知道他是人頭。

此外，篤信佛教的林岱樺是選區通法寺虔誠信徒，父母也在該寺皈依，檢方發現通法寺住持釋煌智（俗名洪正威）去年三月以林三郎名義，以一千萬元成立「林三郎覺教基金會」，聘用廿七人稱弘揚佛法，實際上卻為「立委林岱樺基金會團隊」運作，下設秘書處、文宣部、政策部、行程組、組織部等單位，將基金會款項用於輔佐林岱樺參選高市長選舉。

全案昨起訴後，四名在押被告移審法院，王瓊翎、林岱融交保一百萬元、黃麗雪廿萬元交保，釋煌智則以八十萬元交保；林岱樺有無違法收受政治獻金，另案偵辦中。