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林佳龍：即日起持台灣護照可免簽入境汶萊 最長14天

中央社／ 台北23日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

外交部長林佳龍今天在社群媒體宣布，即日起持台灣護照可免簽入境汶萊，這是近期繼泰國、菲律賓後，第3個新南向免簽試辦國的友好回應，也期許台汶關係再上層樓。

林佳龍晚間在臉書發文表示，東南亞國家汶萊宣布，自即日起，持台灣護照可免簽入境汶萊，停留最長14天。

林佳龍說明，長期以來，台灣始終秉持善意推動互惠與交流，友善地伸出雙手，陸續獲得3個新南向免簽試辦國的友好回應，泰國、菲律賓、汶萊互惠免簽皆達陣。

林佳龍強調，相信這是外交部推動「總合外交」政策一年來的具體成果，給予外交人員莫大的鼓舞。

林佳龍也說，感謝台汶雙邊政府與外交人員的持續努力與溝通，樂見汶萊政府以務實精神，具體展現深化雙邊友誼的誠意。這項政策將進一步促進台灣與汶萊在經貿、觀光、文化與教育等多元領域的交流合作，讓台汶關係再上層樓。

汶萊 外交部 免簽

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