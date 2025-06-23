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先生遭爆賺紅錢 郭昱晴酸老招抹黑：要打請拿出真本事

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委郭昱晴。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭昱晴。圖／聯合報系資料照片

國民黨桃園市議員詹江村爆料民進黨立委郭昱晴先生在中國大陸經商賺紅錢，郭卻在公審自拍上傳抖音的公民。郭昱晴說，她先生早在4年前就離職，在野在罷免前又祭出老招抹黑，這種操作只會證明藍白只會打人格戰，「要打我，拜託拿出一點真本事」。

詹江村指出，郭昱晴平時在台灣獵巫，質問路人使用大陸抖音平台，直播拍公園場景，有沒有使用中國口音。他並貼出多張照片指出，結果郭昱晴晚上睡覺的枕邊人，卻在大陸經商，公司登記自稱中國台灣。

詹江村質疑郭昱晴研究室上面寫著「共匪不滅」「誓不罷休」，知道老公在大陸賺紅錢嗎？郭昱晴老公的公司，營業登記還使用中國台灣，這樣的行為算是共匪、中共同路人嗎？

「要有底線。」郭昱晴在社群回應，有人去挖她個人在8、9年前的貼文，甚至連她先生 4年前（「對，4年前就已經離職」）的工作來攻擊，說穿了，不就是7月26日大罷免快到了，又來老招抹黑，這種操作只會證明藍白只會打人格戰。

郭昱晴表示，「沒記錯，應該是在去年2月才進入政壇的吧，現在藍白傾全力打一個沒有選票的，才任職一年多的不分區新人，真的沒招了嗎？」她說，辦公室掛著「共匪不滅，誓不罷休」那面旗，不是口號，是信念，「講這句話的我，沒有跑去中國賺紅錢、沒有配合統戰表演，都沒有去見王滬寧，也沒有上央視賺人民幣，拿通告費造謠矮化台灣，而現在攻擊她的正是這些人」。

「要打我，拜託拿出一點真本事。」郭昱晴說，不要現在還對她家人沒下限的攻擊。她先生就是在一般企業任職，為了當年的公司在需要的地方打拚，一個受薪的專業經理人。

她說，在此也順便敬告一下：「刻意曲解事實、惡意攻擊一間早就與我先生無關的前公司，已經嚴重損害到他及他人公司的商譽。涉犯刑法第309、310條，民法第195條、公司法第22條。」

郭昱晴 詹江村 藍白

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