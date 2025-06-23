蕭副總統：盼與日本人民攜手 強化台日整體韌性

副總統蕭美琴今天接見前聯合國秘書長防減災事務特別代表水鳥真美，感謝訪賓來台參與全球合作暨訓練架構（GCTF）國際研習營，探討全球減災趨勢與國際經驗；蕭副總統期盼未來與訪賓及日本人民攜手合作，強化雙方國家的整體韌性。

總統府晚間發布新聞稿指出，訪賓由日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、外交部次長陳立國及台灣日本關係協會副秘書長林郁慧陪同，赴總統府拜會蕭副總統。

副總統指出，水鳥真美在聯合國減災辦公室（UNDRR）有多年工作經驗，而台灣與日本皆位於地震與颱風頻繁發生的區域，必須經常應對自然災害帶來的影響。

蕭副總統說，儘管近年來災難頻仍，台灣與日本人民始終彼此扶持、共度難關，展現出真正的友誼與韌性。她非常期待能透過水鳥真美的專業，並與日本人民攜手合作，共同強化台、日雙邊國家的整體韌性。