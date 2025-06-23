遭爆老公「賺紅錢」 郭昱晴晚間澄清、反控藍抹黑

民進黨立委郭昱晴昨指控一名在公園直播的男子行為鬼祟，反遭外界批評獵巫、公審。國民黨桃園市議員詹江村今再爆料，郭丈夫在大陸經商，公司營業登記還使用中國台灣，「你老公的行為算是共匪嗎？」郭昱晴晚間澄清，先生早在4年前就離職，「又來老招抹黑，這種操作只會證明藍白只會打人格戰。」

詹江村發文表示，郭昱晴在立法院的研究室上面寫著「共匪不滅」、「誓不罷休」，但她知道自己老公在大陸賺紅錢嗎？甚至郭昱晴老公的公司，營業登記還使用中國台灣，「我們能請教妳，他的行為算是共匪嗎？你這樣算是中共同路人嗎？」

詹江村批評，郭昱晴平時在台灣獵巫，質問路人使用大陸抖音平台，直播拍公園場景、有沒有使用大陸口音，枕邊人卻在大陸經商，公司登記自稱中國台灣，難道郭可以賺紅錢，別人卻不能在台灣直播拍自己上抖音？

遭郭昱晴公審的吳姓男子今天受訪則說，不懂郭的出發點是什麼，但願意接受道歉，他強調，被批評是「中共同路人」，這樣的講法讓台灣懷疑來懷疑去，台灣號稱是個民主進步的地方，卻變成現在的樣子，自己覺得很悲哀。

郭昱晴晚間則回應，「有人去挖我個人在8、9年前的貼文，甚至連我先生4年前就已經離職的工作 來攻擊，說穿了，不就是7月26日大罷免快到了，又來老招抹黑，這種操作只會證明藍白只會打人格戰。」

郭昱晴說，她去年2月才進入政壇，現在藍白傾全力打一個沒有選票的，才任職一年多的不分區新人，真的沒招了嗎？她也說，自己辦公室掛著「共匪不滅，誓不罷休」那面旗，不是口號，是信念。

郭昱晴強調，她沒有跑去中國賺紅錢、沒有配合統戰表演，沒有去見中國全國政協主席王滬寧，也沒有上央視賺人民幣，拿通告費造謠矮化台灣，「要打我，拜託拿出一點真本事。不要現在還對我家人沒下限的攻擊。」

最後她也說，「順便敬告一下，刻意曲解事實、惡意攻擊一間早就與我先生無關的前公司，已經嚴重損害到他及他人公司的商譽。（刑法第309、310條，民法第195條、公司法第22條）」