陸配除籍證明陷困難 陸委會：盡力協助不會逕予撤戶籍

針對桃園市政府反映陸配除籍的個案問題，陸委會23日表示，該會與移民署願與縣市政府協力合作，全力協助當事人依法完成放棄原籍之作業程序。陸委會強調，倘個案因故逾越6月30日的繳附期限，只要當事人展現積極處理態度，儘速提出相關需求與說明，政府仍然會盡全力協助當事人處理問題，不會逕予撤銷戶籍。

陸委會23日傍晚發出新聞稿表示，針對桃園市政府反映有32名中國大陸配偶陳情協助無法及時繳附喪失原籍證明問題，該會與內政部移民署及財團法人海峽交流基金會，均持續透過多元管道受理民眾反映各類疑義與困難，並已於北部、中部及南部辦理3場次宣導說明會，今、明兩日亦在台東與花蓮舉辦東部說明會，積極協處民眾所遇問題。

陸委會續稱，有關桃園市政府所提32名個案，該會已與市政府密切聯繫中，如有需要均會協助處理。該會也呼籲各縣市政府，若有接到民眾陳情，皆可轉由移民署及本會接手服務。

陸委會強調，本會與移民署歡迎各縣市政府協力提供需協處的個案資訊，中央與地方政府共同合作，全力協助民眾完成繳附作業，尤其是針對無子女長者、偏鄉社經弱勢者面對的數位資訊落差，政府可透過地方鄰里系統，找出這些弱勢長者，並提供專人實體協助。

陸委會指，截至目前受理情形，完成繳附喪失原籍證明者已將近5,200名；向主管機關申請具結替代或延後辦理及反映困難者累計近2,400名，另海基會協助文書驗證數也超過7,100件，顯示多數原陸籍人士都願意配合落實法律規定。

陸委會重申，原陸籍人士在台安居樂業的前提是擁有完整合法的身分，陸委會願作陸配永遠的娘家與堅實的後盾，如有任何問題均可向陸委會尋求協助，也請尚未完成繳附的民眾儘速向移民署提出。

陸委會最後再強調，倘個案因故逾越6月30日的繳附期限，只要當事人展現積極處理態度，儘速提出相關需求與說明，政府仍然會盡全力協助當事人處理問題，不會逕予撤銷戶籍，民眾毋須過度擔憂；只怕置之不理，才會影響自已的身分權益。