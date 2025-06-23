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陳幸妤台中市七期豪宅掛售12年 最終賠「這個價」賣出
前總統陳水扁女兒陳幸妤位於台中市七期的豪宅，在掛售長達12年後，最近終以8500萬元賣出。據了解，新屋主經過12年還能以低於原價250萬元價格入手，一般認為十分划算，而屋主陳幸妤以長時間持有，預估虧損約800萬至1000萬元。
對於為何求售這麼久才得以成交？非該案房仲沈政興表示，主要因為陳幸妤是名人，接手者會害怕曝光，並引起外界臆測。
這棟豪宅位在「聯聚方庭大廈」接近頂樓的合併戶，面積167.3坪，屋齡14年，地點在市政路和惠中路口的七期精華區，隔一條馬路就是五星級的台中日月千禧酒店。2012年陳幸妤以自己與小孩名義，以8750萬元入手，一直維持毛胚屋。
「聯聚方庭大廈」政商名流薈萃，據了解買方是具有花蓮民宿起家及營建背景的商界女性，同時也是該豪宅大樓的住戶。她以現金買入，沒有貸款。陳幸妤2013年開始掛網求售，初始開價高達1.18億元，經過5次降價調整，最終以低於購入價的金額賠售。
沈政興說，除了新屋主本身有自住需求，七期市政路明年有國際飯店進駐，且市政路打通延伸，往來台中工業區和中科都更為方便，都讓外界看好七期仍具發展性。
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