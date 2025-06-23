綠廉政會：明討論林岱樺案是否比照鄭文燦案提前處分

有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺，今因涉嫌詐領助理費遭起訴。據了解，民進黨廉政會因應此案確定起訴，已納入24日例會臨時提案，若符合一定情況，不排除在法院判決前先行處分，如前桃園市長鄭文燦涉貪就遭停權3年，若確定比照，將儘速請林岱樺說明。

值得注意的是，林岱樺目前仍握有參與民進黨高雄市長初選的原因，正是因為判決未定，尚未喪失黨員資格，假使民進黨廉政會提前予以停權，形同失去被民進黨提名的資格。

高雄地檢署今天偵結林岱樺涉詐領助理費案，認定林岱樺等人詐領近1500萬公費助理薪資與加班費，依違反「貪汙治罪條例」等罪嫌起訴林岱樺等10人，另外，通法寺住持釋煌智遭依公益侵占、背信罪嫌起訴，將移交高雄地方法院審理。

林岱樺出身於政治世家，從政20餘年、曾任7屆立委，高雄地方實力雄厚，也有意角逐2026年高雄市長大位，卻因助理案重創聲勢，民進黨廉政會2月16日晚間開會討論林岱樺案，並決議立案調查，並密切關注檢調後續動作。

明天適逢民進黨廉政會例會，預計討論基隆市議員張顥瀚涉詐助理費案，及前立委陳歐珀涉於立委任內收受不正利益護航業者案。不過，因應林岱樺案遭起訴，民進黨廉政會已將其列入臨時討論。

民進黨廉政會主委邱駿彥說明，依照廉政規則，一審判決有罪才須處分，若當事人為社會知名人士，其行為影響民進黨清廉形象，不排除在法院判決前先行處分，比如前桃園市長鄭文燦涉貪遭法院裁定收押禁見時就已停權，至於林岱樺案是否比照尚需討論，若確定，會進一步確定何時要請林親自說明，但不會有相關處理的決議。

邱駿彥說明，後續處分還是要循法院判決決定，但要看情節輕重，若詐領助理費金額龐大、細向交代不明，還是會從嚴處分，至少會停權，只是時間長短，如果法院判決有罪，也不排除從重處理。

此外，民進黨中執會6月18日通過「2026直轄市市長暨縣市長提名特別條例」草案，確定高雄市將辦初選。由於判決未定，林岱樺目前仍握有初選門票，但政壇評估，此案已重挫林岱樺的政治聲望，勢必牽動民進黨高雄市長初選布局。