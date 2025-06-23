林岱樺涉詐千萬助理費被起訴 謝龍介：感覺是選擇性辦案

民進黨立委林岱樺因涉詐千萬助理費，今被檢方起訴，國民黨立委謝龍介表示，該案是在林表態要參選民進黨高雄市長初選後有動靜，會讓人覺得是選擇性辦案，期待司法公平公正、不分黨派做處理。不過，賴清德總統上任後屢傳司法迫害情事，呼籲執政者別將司法當政治鬥爭工具，不只傷害民主，也會讓打擊黑金的成績功虧一簣。

林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，估不法金額近1500萬元，雄檢自二月起發動多波搜索，羈押通法式住持釋煌智（俗名洪正威）、林岱樺胞弟林岱融、王姓弟媳及林園服務處主任周忠信等6人，雄檢今偵結，依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺等9人，釋煌智則依公益侵占罪提起公訴。

國民黨高雄市長熱門人選、立委柯志恩低調表示，民進黨內的事務，就尊重司法。

謝龍介受訪時表示，他有關注到林岱樺案情的相關新聞，涉及刑事當然就正常偵辦，若真有違法，也期待司法在公平公正基礎上、不分任何顏色及黨派做處理，因為司法就是民主法治最後一道防線。不過他也擔憂，若執政者心懷叵測，起心動念想要拿司法當政治鬥爭的武器，打擊異己，把黑手伸進司法裡面，就是對台灣民主的最大傷害。

謝龍介質疑，林岱樺的案子剛好是在林表態要選高雄市長後有所動靜，這情況好像「意有所指」，好像是選擇性辦案。賴清德上任以來，屢屢傳出司法迫害的情況；其實大家還是對打擊黑金有高度期待，但若用不符合比例原則、針對性高的方式來打擊，不僅不會得分，還會讓人覺得是為獲得政治利益，而濫用司法資源來鬥爭不同派系、不同黨的對手，這樣就會讓打擊黑金的成績功虧一簣。