朝野暴衝...控5藍白女立委傷害罪 林宜瑾「羽絨衣都是血」：證據指向陳玉珍

立法院去年審議公職人員選罷法爆朝野衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾自訴藍白女立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林憶君重傷害未遂、傷害罪；台北地院今開庭勘驗蒐證影像，陳培瑜表示，希望陳玉珍務實面對，相信真理在法庭會越辯越明。

林宜瑾表示，事發至今半年多，回想起來還是非常恐懼，國會議員雖有言論免責權，但是暴力不在免責權的範圍，她要讓藍白立委知道行使暴力是要被譴責的。

林宜謹說，今天要勘驗證據，她那天穿的羽絨衣整個都是血，血從她的嘴唇流下來，很明顯是被陳玉珍從主席台拉下來，導致使她的嘴角撞到桌腳而流血；林說，那天只有陳玉珍穿鋼頭鞋，很多證據都指向陳玉珍犯下暴行。

2024年12月20日上午9時，朝野為修選罷法加嚴法案，在主席台附近激烈攻防，發生數波肢體衝突，多位立委掛彩；陳培瑜、林宜瑾事後自訴國民黨立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華及民眾黨立委林憶君5人重傷害未遂、傷害罪。

台北地院今年3月首次開庭，勘驗5段電視媒體的全程錄影畫面及民進黨立委郭昱晴、林淑芬的手機錄影影片，今天則再次勘驗影片，確認相關立委們當下的行為與時間點，以利審判認定。