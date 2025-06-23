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朝野暴衝...控5藍白女立委傷害罪 林宜瑾「羽絨衣都是血」：證據指向陳玉珍

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民進黨立委陳培瑜（左）、林宜瑾（中）今天為自訴案出庭。記者王聖藜/攝影
民進黨立委陳培瑜（左）、林宜瑾（中）今天為自訴案出庭。記者王聖藜/攝影

立法院去年審議公職人員選罷法爆朝野衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾自訴藍白女立委陳玉珍翁曉玲徐巧芯邱若華、林憶君重傷害未遂、傷害罪；台北地院今開庭勘驗蒐證影像，陳培瑜表示，希望陳玉珍務實面對，相信真理在法庭會越辯越明。

林宜瑾表示，事發至今半年多，回想起來還是非常恐懼，國會議員雖有言論免責權，但是暴力不在免責權的範圍，她要讓藍白立委知道行使暴力是要被譴責的。

林宜謹說，今天要勘驗證據，她那天穿的羽絨衣整個都是血，血從她的嘴唇流下來，很明顯是被陳玉珍從主席台拉下來，導致使她的嘴角撞到桌腳而流血；林說，那天只有陳玉珍穿鋼頭鞋，很多證據都指向陳玉珍犯下暴行。

2024年12月20日上午9時，朝野為修選罷法加嚴法案，在主席台附近激烈攻防，發生數波肢體衝突，多位立委掛彩；陳培瑜、林宜瑾事後自訴國民黨立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華及民眾黨立委林憶君5人重傷害未遂、傷害罪。

台北地院今年3月首次開庭，勘驗5段電視媒體的全程錄影畫面及民進黨立委郭昱晴林淑芬的手機錄影影片，今天則再次勘驗影片，確認相關立委們當下的行為與時間點，以利審判認定。

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