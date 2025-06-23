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賴總統主持宣誓典禮 林昶佐及政院、考院新人員上任

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
駐芬蘭大使林昶佐及行政院、考試院新任人員宣誓上任。總統府／提供
駐芬蘭大使林昶佐及行政院、考試院新任人員宣誓上任。總統府／提供

賴清德總統23日上午主持「新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」。宣誓儀式開始後，賴總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由駐芬蘭大使林昶佐帶領宣讀誓詞；宣誓後，賴總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。

副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲及總統府秘書長潘孟安等均在場觀禮。宣誓人員尚包括：駐瑞士大使王思為、駐韓國大使丘高偉、駐印度大使陳牧民、銓敘部政務次長懷敘、行政院人事行政總處副人事長張秋元、駐捷克大使陳立國、駐泰國大使藍夏禮、駐聖克里斯多福及尼維斯大使陶令文。

總統府日前正式公布林昶佐出任台灣駐芬蘭大使時，他在臉書上表示，感謝賴總統與外交部長林佳龍的信任，也謝謝大家的關心與鼓勵。回顧8年的立委任期，他始終隸屬於外交委員會，並積極推動台灣參與 IPAC（跨國會對中政策聯盟）、OGP（開放政府夥伴聯盟）等國際組織，也成功促成台灣立法院首度以正式身份參與 OGP-OP（開放國會）國際峰會。

林昶佐提到，過去他擔任國際特赦組織台灣分會會長期間，在國際人權場域上，與芬蘭、德國、瑞典、澳洲等各國分會攜手合作，推動國際人權、性別平權與弱勢保障等議題。長年來連結跨國的信念與行動，讓他對台灣的國際事務一直懷抱著使命感。近期派駐芬蘭的可能性出現時，這些工作的畫面一一湧現、歷歷在目，逐步匯聚指向這項任務。

林昶佐指出，近年的台芬關係，在現任大使張秀禎與代表處的推動下，包括航空服務協議、經貿合作等領域都取得多項進展。他將在這些紮實基礎上繼續努力，強化芬蘭與台灣的交流合作、互惠兩國人民，爭取芬蘭對台灣更堅定的支持。他謝謝大家一路以來的關心與支持，期待未來在赫爾辛基與大家相遇。

駐芬蘭大使林昶佐及行政院、考試院新任人員宣誓上任。總統府／提供
駐芬蘭大使林昶佐及行政院、考試院新任人員宣誓上任。總統府／提供

芬蘭 林昶佐 人權

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